昔日主導對俄友好 德國總統想訪烏遭拒

德國總統史坦麥爾（見圖）12日表示，他原本也希望訪問烏克蘭，但因過去他親俄的立場，遭到烏克蘭拒絕訪問。（法新社）

2022/04/13 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過一個月，近日部分歐洲國家領袖陸續拜訪烏克蘭，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）12日則指稱，他原本也希望訪問烏克蘭，但遭到烏克蘭拒絕。烏克蘭方面表示，這是因其過去親俄的立場。

綜合外媒報導，德國總統史坦麥爾12日指出，他原本計畫要在本週與波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛總統等國的領袖一起前往基輔（烏克蘭首都）訪問，並向烏克蘭傳達歐洲共同聲援的強烈訊號，但他也坦承，雖然他想去，但基輔當局並不希望他拜訪。外媒消息提到，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）拒絕史坦麥爾的會面請求，有匿名的烏克蘭外交官更說，史坦麥爾目前在基輔不受歡迎。

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報導指出，史坦麥爾在出任總統前，曾擔任前總理施若德（Gerhard Schroder）的辦公室主任，也曾在前總理梅克爾（Angela Merkel）執政時兩度擔任外長，但過往史坦麥爾將俄國當成「不可或缺的夥伴」，並主張與俄羅斯保持對話，還不顧波蘭、烏克蘭等國的警告，推動「北溪二號」管線，他上週也對此坦承「明顯地是個錯誤」，並稱原本以為，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）不會為了自己的帝國主義狂熱，摧毀國家經濟、政治和士氣。

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