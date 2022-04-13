為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    昔日主導對俄友好 德國總統想訪烏遭拒

    德國總統史坦麥爾（見圖）12日表示，他原本也希望訪問烏克蘭，但因過去他親俄的立場，遭到烏克蘭拒絕訪問。（法新社）

    德國總統史坦麥爾（見圖）12日表示，他原本也希望訪問烏克蘭，但因過去他親俄的立場，遭到烏克蘭拒絕訪問。（法新社）

    2022/04/13 09:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過一個月，近日部分歐洲國家領袖陸續拜訪烏克蘭，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）12日則指稱，他原本也希望訪問烏克蘭，但遭到烏克蘭拒絕。烏克蘭方面表示，這是因其過去親俄的立場。

    綜合外媒報導，德國總統史坦麥爾12日指出，他原本計畫要在本週與波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛總統等國的領袖一起前往基輔（烏克蘭首都）訪問，並向烏克蘭傳達歐洲共同聲援的強烈訊號，但他也坦承，雖然他想去，但基輔當局並不希望他拜訪。外媒消息提到，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）拒絕史坦麥爾的會面請求，有匿名的烏克蘭外交官更說，史坦麥爾目前在基輔不受歡迎。

    報導指出，史坦麥爾在出任總統前，曾擔任前總理施若德（Gerhard Schroder）的辦公室主任，也曾在前總理梅克爾（Angela Merkel）執政時兩度擔任外長，但過往史坦麥爾將俄國當成「不可或缺的夥伴」，並主張與俄羅斯保持對話，還不顧波蘭、烏克蘭等國的警告，推動「北溪二號」管線，他上週也對此坦承「明顯地是個錯誤」，並稱原本以為，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）不會為了自己的帝國主義狂熱，摧毀國家經濟、政治和士氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不能快點嗎？德廠擬4月內援烏15步兵戰車 歐媒質疑是否太遲
    2022/04/10 20:15

    不能快點嗎？德廠擬4月內援烏15步兵戰車 歐媒質疑是否太遲
    100輛戰車沒了？德總理：只提供烏克蘭實用武器
    2022/04/09 07:45

    100輛戰車沒了？德總理：只提供烏克蘭實用武器

    哈孝遠奮甩12KG接任總經理
    德國在幹嘛？ 總理蕭茲被爆拖延向烏克蘭軍援100輛戰車
    2022/04/08 20:13

    德國在幹嘛？ 總理蕭茲被爆拖延向烏克蘭軍援100輛戰車
    昔主張與俄來往 德決策高層：錯估情勢
    2022/04/06 23:55

    昔主張與俄來往 德決策高層：錯估情勢

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    德總理蕭茲：持續支援烏克蘭 直到俄國撤軍
    2022/04/06 20:39

    德總理蕭茲：持續支援烏克蘭 直到俄國撤軍
    主導友俄政策14年 德總統：我錯了
    2022/04/06 05:30

    主導友俄政策14年 德總統：我錯了
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播