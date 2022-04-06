主導友俄政策14年 德總統：我錯了

波蘭總理莫拉維茨奇。（歐新社）

2022/04/06 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，德國前總理梅克爾任內與俄羅斯關係和緩，反對烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）等決策，近日遭到批評，梅克爾四日仍堅持當年不讓烏國加入北約的決定。不過，梅克爾時期的兩任外交部長、現任總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）卻為當初推動「北溪二號」（Nord Stream2）油氣管線認錯。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）則點名批評多次與俄羅斯總統普廷通話磋商的法國總統馬克宏，無異於是與納粹德國的希特勒打交道。

法總統多次熱線普廷 波蘭總理諷「與希特勒打交道」

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多次要求更嚴厲制裁俄羅斯、加強軍援烏克蘭的莫拉維茨奇批評馬克宏：「馬克宏總統，你與普廷磋商了多少次？達成了什麼？你阻止了這些現在已經發生的行徑嗎？」他說：「沒有人與希特勒談判，你會跟希特勒、史達林、波布（任內屠殺平民的前柬埔寨共黨領袖）談判嗎？」馬克宏辦公室回應，讓普廷了解西方國家的要求，以及俄羅斯無視這些要求的代價很重要，「從一開始，總統就利用所有可行方法，要讓普廷停止這場戰爭」。

烏克蘭總統澤倫斯基在布查平民遭俄軍屠殺的慘況曝光後，三日將矛頭指向二○○八年北約布加勒斯特峰會上，法國、德國主導北約拒絕烏國加入。澤倫斯基說，「我邀請梅克爾女士和（當時法國總統）薩科茲（Nicolas Sarkozy）訪問布查，看看十四年來對俄羅斯讓步政策帶來了什麼」。

當年拒烏入北約 梅克爾為己辯護

當年德國認為，烏克蘭尚未達到加入北約的政治條件，因此讓烏國加入言之過早。梅克爾四日透過發言人發表聲明，她「堅持她在二○○八年北約布加勒斯特峰會的決定」；鑑於近日在烏克蘭布查和其他地方曝光的暴行，「前總理充分支持烏國政府和國際社會所有支持烏國，終結俄羅斯野蠻主義和對烏克蘭戰爭的努力」。

不過，長年提倡西方與俄羅斯和睦友好的現任德國總統史坦麥爾，承認當年推動「北溪二號」管線「明顯地是個錯誤」。他說，他本以為普廷不會為了他的帝國主義狂熱，摧毀國家經濟、政治和士氣，但「我錯了」。

普廷揮軍烏克蘭後，批評者指責梅克爾任內對普廷的緩和政策，讓德國和歐洲愈來愈依賴俄國能源。二○一四年俄國進口天然氣佔德國總量的三十六％，到今年二月已增至五十五％，這也讓柏林無法跟進美國、英國，全面禁止進口俄國能源。北溪二號將使德國進口俄國能源加倍，該管線跳過烏克蘭，不僅削弱烏國影響力，也減少基輔的龐大管線過境費收入。

德國總統史坦麥爾。（路透檔案照）

德國前總理梅克爾2008年參加北約布加勒斯特峰會，後為當時法國總統薩科茲。（美聯社檔案照）

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