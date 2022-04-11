黨說你陽性就陽性！ 中國持陰性證明夫妻被強行帶往方艙隔離

上海國家會展中心被改為方艙醫院。（美聯社）

2022/04/11 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情日趨嚴重，許多亂象也因此四起，近日中國有段錄音在網路上流傳，有家庭持有陰性報告，卻被警方以「接到的命令就是把你帶走，說你是（陽性）你就是」強制帶往方艙醫院隔離。

綜合外媒報導，上海浦東有段19分鐘的錄音在微博瘋傳，錄音中執法人員的人登門，表示收到通知，錄音者一家都是陽性所以要轉往方艙醫院隔離，女士表示手機上的紀錄是陰性，是醫院檢測紀錄錯了，聲稱有溝通醫院的錄音，並要求對方把陽性報告與證明拿出來。

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執法人員則不斷跳針，聲稱自己接到的通知就是這對夫妻是陽性，不需要看他們的陰性報告只需要執行命令而已，先去方艙，真的錯了再投訴就好了，女士質問「這是在草菅人命。陰性去了方艙，怎麼可能不被感染呢，到時候投訴成功了又如何呢？」執法人員則冷回「我們是執行上面的命令，執行錯了也不是我們的錯。」

女士聽到這回應後就崩潰了「政府就是這樣子的嗎！黨就是這樣子嗎！」、「那我是不是要拿個刀死在你面前，你拿屍體都要去嗎？是這個意思嗎？」男子則哽咽「失望透了，真的失望透了」，最後錄音檔中的夫婦都被強行帶往方艙隔離。

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