為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    黨說你陽性就陽性！ 中國持陰性證明夫妻被強行帶往方艙隔離

    上海國家會展中心被改為方艙醫院。（美聯社）

    上海國家會展中心被改為方艙醫院。（美聯社）

    2022/04/11 10:33

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情日趨嚴重，許多亂象也因此四起，近日中國有段錄音在網路上流傳，有家庭持有陰性報告，卻被警方以「接到的命令就是把你帶走，說你是（陽性）你就是」強制帶往方艙醫院隔離。

    綜合外媒報導，上海浦東有段19分鐘的錄音在微博瘋傳，錄音中執法人員的人登門，表示收到通知，錄音者一家都是陽性所以要轉往方艙醫院隔離，女士表示手機上的紀錄是陰性，是醫院檢測紀錄錯了，聲稱有溝通醫院的錄音，並要求對方把陽性報告與證明拿出來。

    執法人員則不斷跳針，聲稱自己接到的通知就是這對夫妻是陽性，不需要看他們的陰性報告只需要執行命令而已，先去方艙，真的錯了再投訴就好了，女士質問「這是在草菅人命。陰性去了方艙，怎麼可能不被感染呢，到時候投訴成功了又如何呢？」執法人員則冷回「我們是執行上面的命令，執行錯了也不是我們的錯。」

    女士聽到這回應後就崩潰了「政府就是這樣子的嗎！黨就是這樣子嗎！」、「那我是不是要拿個刀死在你面前，你拿屍體都要去嗎？是這個意思嗎？」男子則哽咽「失望透了，真的失望透了」，最後錄音檔中的夫婦都被強行帶往方艙隔離。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北港高中又有1名學生確診 雲縣今天5校停課
    2022/04/11 10:11

    北港高中又有1名學生確診 雲縣今天5校停課
    議員助理染疫 中市議會今開議發快篩劑給有接觸史的相關人
    2022/04/11 10:03

    議員助理染疫 中市議會今開議發快篩劑給有接觸史的相關人

    爆紅漢方減重茶幫全台減少20萬公斤
    防疫旅館還缺13萬間？王國材：應無那麼多需求 現有約5成是空房
    2022/04/11 10:00

    防疫旅館還缺13萬間？王國材：應無那麼多需求 現有約5成是空房
    南韓疫情趨緩 昨增約9萬例、重症患者1099例略下降
    2022/04/11 09:55

    南韓疫情趨緩 昨增約9萬例、重症患者1099例略下降

    歡樂時光怎麼可以少了 方便又好吃的比薩
    花蓮明義國小今早緊急宣佈停課 家長怨慢：才把小孩送到校又要接回
    2022/04/11 09:50

    花蓮明義國小今早緊急宣佈停課 家長怨慢：才把小孩送到校又要接回
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播