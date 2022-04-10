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    伊朗又出招！才宣布制裁美官員 卻要拜登解除制裁

    伊朗外長艾密拉多拉安10日要求美國解除對伊朗的部分制裁。圖為伊朗外長艾密拉多拉安今年2月23日在德黑蘭的記者會上發言。（美聯社）

    伊朗外長艾密拉多拉安10日要求美國解除對伊朗的部分制裁。圖為伊朗外長艾密拉多拉安今年2月23日在德黑蘭的記者會上發言。（美聯社）

    2022/04/10 17:50

    〔編譯張沛元／綜合報導〕伊朗媒體10日報導，有關目前受阻的恢復2015年伊朗核協議的相關談判，伊朗政府高層要求美國，應該先解除若干針對德黑蘭當局的制裁以展現善意。

    根據伊朗半官方的法斯通訊社（Fars news agency），伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）表示，若要恢復國際社會在2015年與伊朗簽署的核協議，美國總統拜登應該解除若干針對伊朗的制裁以展現善意。

    艾密拉多拉安說，拜登若有意解除制裁與重返核協議，就該發布行政命令以展現其善意，而非對伊朗進行制裁；伊朗已多次向美方表明，必須在達成任何協議之前有若干實際行動，例如解除部分被扣押在外國銀行的伊朗資產。

    伊朗在2015年與聯合國安理會5大常任理事國外加德國達成正式名稱為「聯合全面行動計畫」（JCPOA，即伊朗核協議），隨後安理會再通過決議解除對伊朗的制裁，以換取伊朗停止核子計畫；但若伊朗不遵守協議，參與國可單方面恢復制裁。

    美國是簽署國之一，卻在2018年5月前總統川普執政時片面退出該協議、並制裁伊朗，伊朗隨後宣布中止履約；2021年1月拜登上台後隨即逆轉川普政府的決策，表明準備重返伊朗核子談判，伊朗當時就要求美國應該先解除制裁。

    伊朗核協議談判已於去年11月底在維也納重啟，參與各造除伊朗、中國、英國、法國、德國與俄羅斯外，還有以間接方式參與的美國。該談判目前陷入停滯，伊朗9日宣布對另外15名以川普政府時代官員為主的美國高官進行制裁。

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