川普違約制裁太「殘忍」 伊朗籲國際社會解禁

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi，見圖）今（22）日在天然氣輸出國論壇（GECF）上呼籲，希望國際社會能夠避免對伊朗所提出如美國般的「殘忍」制裁，並要求世界各國解禁，才有可能讓2015年《伊朗核協定》重回檯面。（路透檔案照）

2022/02/22 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今（22）日在天然氣輸出國論壇（GECF）上呼籲，希望國際社會能夠避免對伊朗所提出如美國般的「殘忍」制裁，並要求世界各國解禁，才有可能讓2015年伊朗核協議重回檯面。

據《路透》報導，伊朗總統萊希今日赴卡達首都杜哈出席石油輸出國論壇，呼籲與會成員不要遵守美國前總統川普2018年對伊朗祭出的「殘忍」制裁。

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萊希說：「本論壇成員不應該承認這些制裁，因為在現今社會我們已經明瞭制裁是沒辦法達成任何效果的。」

報導指出，美國與伊朗經過數月的間接談判，近期協議即將成形，希望能夠拯救2018年遭美國前總統川普單方面撕毀並退出的2015年《伊朗核協定》（《聯合全面行動計畫》，JCPOA）。

當年川普單方面退出協定，也導致伊朗憤而中止履行，2019年起伊朗就已重新開始囤積大量的濃縮鈾庫存，並不斷加速生產、精煉成更高裂變純度的產物。對此，伊朗外交部日前也聲明，在重新履行該協定前，各簽署國應先行帶頭解除對伊朗的任何制裁。

據悉，雖然伊朗再三要求美國當朝的拜登政府，給予不會再突然單方面退出的法律承諾，但已遭美國拒絕。目前雙方談判條件也包括解凍伊朗在南韓銀行的數十億美元存款，以及釋放在伊朗遭囚的西方人士等。

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