為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普違約制裁太「殘忍」 伊朗籲國際社會解禁

    伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi，見圖）今（22）日在天然氣輸出國論壇（GECF）上呼籲，希望國際社會能夠避免對伊朗所提出如美國般的「殘忍」制裁，並要求世界各國解禁，才有可能讓2015年《伊朗核協定》重回檯面。（路透檔案照）

    伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi，見圖）今（22）日在天然氣輸出國論壇（GECF）上呼籲，希望國際社會能夠避免對伊朗所提出如美國般的「殘忍」制裁，並要求世界各國解禁，才有可能讓2015年《伊朗核協定》重回檯面。（路透檔案照）

    2022/02/22 21:13

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今（22）日在天然氣輸出國論壇（GECF）上呼籲，希望國際社會能夠避免對伊朗所提出如美國般的「殘忍」制裁，並要求世界各國解禁，才有可能讓2015年伊朗核協議重回檯面。

    《路透》報導，伊朗總統萊希今日赴卡達首都杜哈出席石油輸出國論壇，呼籲與會成員不要遵守美國前總統川普2018年對伊朗祭出的「殘忍」制裁。

    萊希說：「本論壇成員不應該承認這些制裁，因為在現今社會我們已經明瞭制裁是沒辦法達成任何效果的。」

    報導指出，美國與伊朗經過數月的間接談判，近期協議即將成形，希望能夠拯救2018年遭美國前總統川普單方面撕毀並退出的2015年《伊朗核協定》（《聯合全面行動計畫》，JCPOA）。

    當年川普單方面退出協定，也導致伊朗憤而中止履行，2019年起伊朗就已重新開始囤積大量的濃縮鈾庫存，並不斷加速生產、精煉成更高裂變純度的產物。對此，伊朗外交部日前也聲明，在重新履行該協定前，各簽署國應先行帶頭解除對伊朗的任何制裁。

    據悉，雖然伊朗再三要求美國當朝的拜登政府，給予不會再突然單方面退出的法律承諾，但已遭美國拒絕。目前雙方談判條件也包括解凍伊朗在南韓銀行的數十億美元存款，以及釋放在伊朗遭囚的西方人士等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》因應伊朗局勢 美海軍將與盟國組「無人」部隊
    2022/02/22 18:18

    軍情動態》因應伊朗局勢 美海軍將與盟國組「無人」部隊
    伊朗戰機墜毀體育館至少3死 現場烈焰混亂場面曝光
    2022/02/21 15:16

    伊朗戰機墜毀體育館至少3死 現場烈焰混亂場面曝光

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    政治人質還是真間諜？法國遊客遭伊朗判處8年監禁
    2022/01/26 10:48

    政治人質還是真間諜？法國遊客遭伊朗判處8年監禁
    憂喪失投票權 伊朗要求南韓用被凍結資金支付聯合國會費
    2022/01/23 13:04

    憂喪失投票權 伊朗要求南韓用被凍結資金支付聯合國會費

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    伊朗制裁51名美國人 白宮：攻擊任何人將面臨嚴重後果
    2022/01/10 08:36

    伊朗制裁51名美國人 白宮：攻擊任何人將面臨嚴重後果
    伊朗核協議談判期間發射火箭 速度不夠失敗收場
    2022/01/01 08:30

    伊朗核協議談判期間發射火箭 速度不夠失敗收場
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播