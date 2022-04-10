俄軍在輻射禁區挖戰壕 烏克蘭核電公司：30天內會出現輻射病症

俄軍在車諾比核電廠方附近的高污染禁區「紅色森林」挖掘戰壕。（路透）

2022/04/10 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭基輔州的車諾比核電廠因靠近與白俄羅斯的邊境地帶，俄軍2月24日入侵後隨即被占領，不過俄軍無視車諾比核電廠方圓10公里內的高污染禁區「紅色森林」，竟然在禁區內挖掘戰壕、派遣戰車進駐。俄軍近期撤離後，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人科廷（Petro Kotin）與專家前往紅色森林調查，科廷表示，所有曾在紅色森林駐紮過的俄軍士兵，在30天內都會得到程度不一的輻射病狀。

根據美國《CNN》報導，科廷指出，紅色森林是處於輻射值超量的地帶，外部輻射比正常情況高出10至15倍，在和土壤表面接觸後可能接收到的內部輻射則是正常情況下的160倍。

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科廷表示，車諾比核電廠在1986年發生意外後，燃料碎片和反應爐內的石墨碎片因爆炸而散佈到紅色森林中，形成輻射汙染，這些碎片和粉塵位於土壤約40到80公分深度，如果俄軍挖得更深，受到的輻射感染就越嚴重。科廷強調，所有在紅色森林駐紮過的俄軍士兵，在最近30天內預計會得到程度不一的輻射病症。

烏克蘭國家核電公司在另一份聲明指出，佔領車諾比核電廠的俄軍在核安研究所的辦公室及實驗室大肆搶劫、破壞，俄軍拿走了電腦及辦公設備，實驗室設備及測量設備被破壞，核電廠內車庫也被洗劫一空。

一名工作人員在紅色森林週邊測量輻射值。（路透）

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