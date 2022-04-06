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    美軍將領：俄侵烏凸顯須注意中國 借鑒嚇阻之道

    美國陸戰隊司令柏格（David Berger）。（路透）

    美國陸戰隊司令柏格（David Berger）。（路透）

    2022/04/06 22:41

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國海軍、陸戰隊高層近日在一場座談會上指出，他們正密切關注俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，但是並非因為俄羅斯這個前冷戰對手的威脅，而是這場戰爭可為如何嚇阻中國提供重要建議。

    根據美國軍事新聞網站《防務一號》（Defense One）、《國防新聞週刊》（Defense News）報導，美國陸戰隊司令柏格（David Berger）4日在「美國海軍聯盟」（Navy League of the United States）的「海、空與太空研討會」（Sea Air Space conference）小組座談上指出，對他來說，烏克蘭衝突驗證了最新幾項國防戰略，在歐洲，你需要強大的地面部隊來嚇阻俄羅斯，反過來說，在大部分為海洋的印度—太平洋地區，「你需要非常強大的海軍—陸戰隊團隊」。

    參加同一場座談會的海軍軍令部長吉爾迪上將（Michael Gilday）說，「鑑於歐洲現在正在發生的事情，我想我們3個人都會說，『注意中國』」。吉爾迪指的3人包括自己、柏格，以及另一名出席該場小組座談的海美國海岸防衛隊司令舒茲（Karl Schultz）。

    柏格說，新版國防戰略將強調「超前行動」（campaigning forward）是未來軍事行動的一個支柱，超前行動代表「率先嚇阻敵人的機會」，「你已經在他們想要身處的位置，如果他們想擴張到南海以外，如果（中國）想往外擴大防線，我們已經在那裡，讓它（擴張防線）更困難。」

    吉爾迪指出，海軍艦隊常態部署印太，會讓中國三思對鄰國採取行動，或者至少有助於確保讓世界看到實地情況。他說，以俄羅斯對烏克蘭的行動來說，美國阻止了俄羅斯總統普廷在戰略、戰術和作戰行動上的突襲，破壞了他利用嫁禍行動當侵略藉口的能力，「我們在西太平洋例行做到這一點的能力，相當重要」，而這需要實地身在那裡，讓盟邦夥伴看到這些行動。

    他說，他看烏克蘭戰爭的一個心得是，更強化海軍的「撤資再投資」戰略（divest-to-invest），即淘汰老舊、不符合效力的船艦，將經費投資於新科技，他提醒，不要僅看海軍船艦數量，還要看海軍戰力，美國海軍要避免成為像俄羅斯那樣大而無用的部隊。

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