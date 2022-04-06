中國全民大洗腦！幫俄羅斯洗白 企圖合理化武力犯台

中共透過洗腦學生，灌輸俄羅斯侵略烏克蘭有正當性的論述，為將來武力犯台合理化。圖為香港學生去年10月1日中國國慶日舉行升旗典禮。（法新社檔案照）

2022/04/06 05:49

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發國際社會對中國立場的質疑，布查（Bucha）大屠殺讓北京角色更為尷尬。但中國多省的學校近來透過「手拉手線上集體備課活動」，要求教師「正確引導」學生認識烏克蘭局勢，口徑一致地向學生灌輸俄羅斯入侵烏克蘭是合法的。分析家指出，中國透過這種全民大洗腦的方式「內銷轉出口」，不僅是為俄羅斯洗白，也是為了日後面對台灣問題時也能以「退無可退」為由，正當化其對台動武的行徑。

此外，中共也藉由烏克蘭背後是美國撐腰的說法，煽動學生的反美情緒，使其在未來的美中大國競爭中，鞏固其對內宣傳的正當性。

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美國之音（VOA）中文網5日報導，山東、陝西、遼寧、浙江等多省的學校近來舉辦有關烏俄戰爭情勢的「手拉手線上集體備課活動」。山東省安丘市興華學校3月31日宣布該校小學部舉辦線上「俄烏局勢集體備課、授課活動紀實」，指稱教師們透過線上集體備課學習，精準了解「俄烏衝突」的表象與背後的國際政治利益爭端，要求教師們「用端正的眼光來看待國際形勢，對學生進行思想引導」。

據稱參加線上集體備課的教師在課堂筆記裡寫道：「中國反對制裁，中國不是牆頭草、兩面派，而是站在歷史正確的一邊」、「美國唯恐天下不亂、嚴防美國打台灣牌」等。培訓結束後，教師們對烏克蘭的慘況冷嘲熱諷：「從當初滿心歡喜充當美國棋子，到如今遭遇出賣淪為籌碼，喜劇演員出身的烏克蘭總統澤連斯基（澤倫斯基）著實讓世界重新領略了一回，給美國人當槍使的悲慘下場。」

全國高校思政課手拉手集體備課中心與陝西師範大學馬克思主義學院，也在3月25日舉辦一場主題為「引導學生正確認識烏克蘭局勢」的教師思政課。在社群媒體上流傳的照片顯示，在關於「為什麼俄羅斯出兵烏克蘭？」問題上，集體備課講義提出4點說明，包括「烏克蘭政治腐敗，黨派林立，經濟凋敝，民族分裂，在過去8年政府軍和納粹分子殺害了烏東俄羅斯1.4萬人，著手生產大規模殺傷性武器，謀求加入北約」、「把俄羅斯逼到絕路」、「美國是俄烏悲劇的始作俑者」、「（俄羅斯總統）普京（普廷）是打得一拳開，免得百拳來，為飽受欺凌的俄羅斯拓展了生存的空間」等。

台灣中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛指出，中共透過系統性、口徑一致的方式灌輸烏俄戰爭的「真相」，不外乎想要達到兩個層面的效果：第一是為俄羅斯「洗白」，創造國內支持俄國的正當性，但更值得注意的是第二個層面，即透過俄國是退無可退才發動軍事行動的論述，延伸到未來中國也可能面臨「退無可退、忍無可忍」的境遇，「被迫」對台動武，藉此來合理、正當化未來可能的侵略行為。

台灣師範大學東亞系系主任林賢參也認為，在普廷的論述裡，烏克蘭是俄羅斯的一部分，與中共認為台灣是中國的一部分相通，可對照正當化中共武力犯台的理由，爭取民眾支持。當中國民眾支持俄羅斯侵略烏克蘭，自然也會支持中國武力犯台，「這個論述等於內銷轉出口的用意就在這裡。」

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