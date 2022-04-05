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    烏克蘭啟示！德語媒體：中國不可信 應改變對中政策

    烏克蘭戰爭促使歐洲省思對中政策。（路透）

    烏克蘭戰爭促使歐洲省思對中政策。（路透）

    2022/04/05 17:30

    〔編譯魏國金／台北報導〕俄國入侵烏克蘭引發歐洲媒體呼籲必須改變歐洲的對中政策，因為中國就是與俄國為伍的獨裁國家，不僅不可信其言，相關政策也不能以經濟掛帥。德國之聲中文版報導，德語媒體《新蘇黎世報》評論指出，面對北京在烏克蘭危機中明顯站在莫斯科一邊的事實，歐洲必須做出適當反應，甚至犧牲部分經濟利益。

    報導說，這篇名為「即便和中國也無法繼續照常做生意」的評論說，「對北京而言，和俄羅斯結盟不會帶來太大的經濟收獲。中國和俄羅斯肩並肩，並非因為看重後者的礦產資源，而是如曾任瑞銀集團首席經濟學家的中國問題專家馬格努斯（George Magnus）所言：『目標是打造一個對專制者更為安全的世界』。為此，中國願意承受較大的經濟損失」。

    文章說，以德國為首的歐洲過去與中國打交道時，往往將經濟政策與安全、人權政策切割開來；但事實上經濟、安全與人權不可分割，因此，無論是《歐中投資協議》，還是中國與中東歐國家的「17+1」合作機制，都應重新審視。

    文章強調，「更為重要的是，歐洲人必須認清，一個具整體性並由安全政策支撐的對中政策，很有可能伴隨高昂的（經濟）代價。而且這一代價產生於增長放緩、通膨走高的背景之中」。

    德國之聲報導，另一德語媒體《曼海姆晨報》也評論說，西方國家不應再相信北京的言詞，標題為「絕不向獨裁者妥協」的文章說，「我們正承受過去數十年無知的後果。俄羅斯和中國就是獨裁國家」。

    該文指出，「普廷也好，習近平也好，他們從來就沒打算讓他們的國家真正民主化。他們要的是權力、是控制。人權、新聞自由、司法獨立根本不入他們的法眼。我們西方人卻一直期盼他們總有一天會這麼做。『以商促變』主宰了西方和這兩個流氓國家打交道的方式。西方希望經濟開放能自動導致政治和社會開放。然而，中國人卻利用機會拓展其地緣戰略影響力」。

    文章強調，「俄羅斯的政治與歐洲價值不相容。中國的政治亦復如此。普廷入侵烏克蘭是一記警訊，歐洲必須在對中關係上轉變思維；西方和中國仍會繼續對話，雙方的經濟關聯實在太緊密，不可能快速脫鉤。但是西方經濟界必須降低對中國的依賴程度，西方政界也必須學會看穿中國皮影戲背後的把戲」。

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