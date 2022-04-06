直指習近平！美眾議員推「軸心法」 揭露中國是否助俄逃避制裁

美國聯邦眾議院外委會5日推進「軸心法」法案，專門針對中俄合作、中國是否提供俄國援助、是否協助俄國逃避國際制裁，進行監督並揭露相關資訊。（路透）

2022/04/06 21:28

〔編譯楊芙宜／台北報導〕俄羅斯總統普廷發動入侵烏克蘭戰爭之前，在2月初曾親訪北京和中國國家主席習近平會談，並發表宣示中俄友好沒有止境和合作無禁區的聲明。《美國之音》報導，美國國會眾議院外交事務委員會5日推進數項相關俄羅斯的法案，其中一項由共和黨眾議員提出的「軸心法」專門針對中俄合作、中國是否提供俄國援助、是否協助俄國逃避國際制裁，進行監督，要求國務院評估及不斷更新，並向國會報告。

中國迄今仍未公開譴責俄羅斯對烏克蘭進行的軍事入侵行動。美國國會許多兩黨議員對中國在這場烏俄戰爭中所扮演的角色，感到不安和多所質疑。

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根據報導，由共和黨聯邦眾議員提出的關於評估習近平如何干預和破壞美國對俄羅斯制裁的法案（Assessing Xi's Interference and Subversion Act），英文簡稱為「軸心法（AXIS Act）」。法案指出，「在與習近平3月18日的通話中，拜登總統表示，如果在俄羅斯對烏克蘭城市和平民發動殘忍襲擊之際，中國向俄羅斯提供物質支援，將會有『影響和後果』」。

「軸心法」法案提到俄羅斯與中國近來多次強調兩國將發展戰略合作和雙邊關係，要求美國國務院在法案生效後30天內向國會提交報告，說明中國是否提供俄羅斯任何援助、或協助俄羅斯逃避國際制裁，並要求國務院之後必須每90天對報告進行更新。

民主黨籍的聯邦眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）5日在聽證會上表示，「中國和俄羅斯兩國的戰略合作，近年來在普廷和習近平領導下大為加強。他們在2月份烏克蘭遭入侵之前發表的聯合聲明顯示，俄羅斯和中國之間的合作更加密切」。

米克斯直言，我們需要確保中國不會為俄羅斯的戰爭行動提供物質支持，也不會幫助莫斯科逃避出口管制和制裁，「如果他們（北京）這麼做，就如拜登總統已告訴習主席，這將會有嚴重的後果」。

米克斯說，這項「軸心法」法案將幫助美國政府和人民瞭解中國在烏克蘭危機中所扮演的角色，「如果中國是讓烏克蘭人民濺血的同謀，那世界應該也需要知道這一點」。

共和黨籍「軸心法」法案提案人聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）在聽證會上指出，美國有合理依據相信中國正在對俄羅斯提供某種形式的支援，「軸心法」將揭露中國是否在破壞美國及國際社會試圖結束烏克蘭危機的努力。

巴爾說，「軸心法」法案要求國務院遞交的這份報告，提供有關中國破壞美國出口管制、支持俄羅斯軍事和情報機構行動的資訊，包括透過非制裁技術和其他經濟與技術的支援，「美國人民需要知道，習近平的種族滅絕政權如何協助普廷的種族滅絕政權及其戰爭罪行」。

根據報導，來自賓州的共和黨聯邦眾議員佩里（Scott Perry）直言，中國雖聲稱維持中立角色，但其實中國已在俄侵烏的戰爭中選擇了支持俄羅斯，且應該為此而受到譴責。

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