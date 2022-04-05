撤軍動向曝光？烏官方：俄計劃攻擊頓內茨克、盧甘斯克地區

烏克蘭武裝部隊總參謀部指出，俄軍正在重新集結部隊，打算對烏東頓巴斯內的頓內茨克、盧甘斯克地區發動攻擊，圖為烏國士兵。（路透）

2022/04/05 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已邁入第41天，烏國武裝部隊總參謀部（General Staff of the Armed Forces of Ukraine）稍早彙整最新戰情指出，俄軍正在重新集結部隊，打算對烏東頓巴斯內的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區發動攻擊。

據英媒《衛報》報導，烏國武裝部隊總參謀部5日稍早在臉書發文表示，俄羅斯現在的入侵目標，鎖定在「全面掌控」烏東頓內茨克、盧甘斯克的領土。

請繼續往下閱讀...

烏國武裝部隊總參謀部指出：「敵人（俄軍）正在重新集結部隊，準備在我國東部發動侵略行動，目標是完全控制頓內茨克、盧甘斯克的領土，俄軍正在重新部署，同時也在補充食物、燃料、潤滑材料及彈藥的供給。」

烏國總參謀部補充，為了繼續封鎖第二大城哈爾科夫（Kharkiv），並全面取得對南部港城馬立波（Mariupol）的控制，俄軍仍持續砲襲，摧毀兩市內的住宅區與基礎設施。

烏國官員們控訴，俄軍出動了日內瓦公約（Geneva Convention）明禁使用的砲彈，空襲南部濱黑海（Black Sea）港城尼古拉耶夫（Mykolaiv），還瞄準民宅區、醫療機構，就連收治兒童的醫院，都遭受敵軍砲火，造成包含兒童在內的平民死傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法