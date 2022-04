撤軍動向曝光？烏官方：俄計劃攻擊頓內茨克、盧甘斯克地區

烏克蘭武裝部隊總參謀部指出,俄軍正在重新集結部隊,打算對烏東頓巴斯內的頓內茨克、盧甘斯克地區發動攻擊,圖為烏國士兵。(路透)

2022/04/05 13:12

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已邁入第41天,烏國武裝部隊總參謀部(General Staff of the Armed Forces of Ukraine)稍早彙整最新戰情指出,俄軍正在重新集結部隊,打算對烏東頓巴斯內的頓內茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)地區發動攻擊。

據英媒《衛報》報導,烏國武裝部隊總參謀部5日稍早在臉書發文表示,俄羅斯現在的入侵目標,鎖定在「全面掌控」烏東頓內茨克、盧甘斯克的領土。

烏國武裝部隊總參謀部指出:「敵人(俄軍)正在重新集結部隊,準備在我國東部發動侵略行動,目標是完全控制頓內茨克、盧甘斯克的領土,俄軍正在重新部署,同時也在補充食物、燃料、潤滑材料及彈藥的供給。」

烏國總參謀部補充,為了繼續封鎖第二大城哈爾科夫(Kharkiv),並全面取得對南部港城馬立波(Mariupol)的控制,俄軍仍持續砲襲,摧毀兩市內的住宅區與基礎設施。

烏國官員們控訴,俄軍出動了日內瓦公約(Geneva Convention)明禁使用的砲彈,空襲南部濱黑海(Black Sea)港城尼古拉耶夫(Mykolaiv),還瞄準民宅區、醫療機構,就連收治兒童的醫院,都遭受敵軍砲火,造成包含兒童在內的平民死傷。

