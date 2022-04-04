為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    因中國陷經濟危機！斯里蘭卡爆發示威 政府所有部長宣布請辭！

    斯里蘭卡陷入經濟危機，引爆民怨，多地爆發示威活動。（路透）

    斯里蘭卡陷入經濟危機，引爆民怨，多地爆發示威活動。（路透）

    2022/04/04 18:13

    〔即時新聞／綜合報導〕南亞國家斯里蘭卡目前正面臨1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，該國民眾因為不滿政府的政策，近日爆發示威，上月31日更有數百人試圖闖進總統宅邸，示威演變成衝突事故。眼看民怨沸騰，今天（4日）斯里蘭卡政府所有部長皆遞辭呈宣布下台，盼平息紛爭。

    根據《BBC》報導，因斯里蘭卡深陷中國「一帶一路」債務陷阱，境內經濟大亂，食物、燃料等必需品嚴重短缺，物價飆漲、斷電等問題導致民怨四起，近日該國各地爆發抗議活動，要求總統和負責官員下台。

    雖然斯里蘭卡官方本月1日宣布全國進入緊急狀態，祭出封鎖社群平台、禁止集會等措施，但仍無法阻止反政府示威持續上演，執政黨為平息怒火，4日宣布除了總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）與其胞兄、現任總理馬欣達（Mahinda Rajapaksa）之外，內閣所有26名部長均已請辭。

    不過拉賈帕克薩可在明天（5日）任命新內閣，今天辭職的部分官員可能會重新獲得任命。此外被視為罪魁禍首的拉賈帕克薩兄弟沒下台，也讓大批示威者相當不滿，痛批此舉毫無意義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    斯里蘭卡示威者衝總統宅邸54人被捕 總統宣布全國緊急狀態
    2022/04/02 14:20

    斯里蘭卡示威者衝總統宅邸54人被捕 總統宣布全國緊急狀態
    斯里蘭卡經濟危機引爆民怨 數百示威者怒闖總統宅邸要求下台
    2022/04/01 13:48

    斯里蘭卡經濟危機引爆民怨 數百示威者怒闖總統宅邸要求下台

    台積電20分鐘絕美歐式別墅現身
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播