因中國陷經濟危機！斯里蘭卡爆發示威 政府所有部長宣布請辭！

斯里蘭卡陷入經濟危機，引爆民怨，多地爆發示威活動。（路透）

2022/04/04 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕南亞國家斯里蘭卡目前正面臨1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，該國民眾因為不滿政府的政策，近日爆發示威，上月31日更有數百人試圖闖進總統宅邸，示威演變成衝突事故。眼看民怨沸騰，今天（4日）斯里蘭卡政府所有部長皆遞辭呈宣布下台，盼平息紛爭。

根據《BBC》報導，因斯里蘭卡深陷中國「一帶一路」債務陷阱，境內經濟大亂，食物、燃料等必需品嚴重短缺，物價飆漲、斷電等問題導致民怨四起，近日該國各地爆發抗議活動，要求總統和負責官員下台。

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雖然斯里蘭卡官方本月1日宣布全國進入緊急狀態，祭出封鎖社群平台、禁止集會等措施，但仍無法阻止反政府示威持續上演，執政黨為平息怒火，4日宣布除了總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）與其胞兄、現任總理馬欣達（Mahinda Rajapaksa）之外，內閣所有26名部長均已請辭。

不過拉賈帕克薩可在明天（5日）任命新內閣，今天辭職的部分官員可能會重新獲得任命。此外被視為罪魁禍首的拉賈帕克薩兄弟沒下台，也讓大批示威者相當不滿，痛批此舉毫無意義。

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