斯里蘭卡經濟危機引爆民怨 數百示威者怒闖總統宅邸要求下台

斯里蘭卡經濟面臨嚴重危機，數百名示威者在3月31日試圖闖進總統宅邸，示威演變成衝突事故。（法新社）

2022/04/01 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡境內經濟大亂，面臨1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，該國民眾不滿政府處理方式，數百名示威者在3月31日試圖闖進總統宅邸，示威演變成衝突事故，已知1人受傷，54人被捕，首都可倫坡隨後實施無限期宵禁。

綜合外媒報導，斯里蘭卡經濟危機，民怨沸騰，在當地時間31日晚間爆發衝突，有數百民眾試圖闖入斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）位於可倫坡的住宅，要求拉賈帕克薩家族下台負責，沿路有示威者向警方用來阻止示威的車輛丟石頭、放火燒車，並拒絕讓趕來的消防車救火。

請繼續往下閱讀...

警方遂向示威者發射催淚瓦斯和高壓水槍驅趕，這起示威活動透過社群媒體號召，沒有特定發起人，示威者有男有女；目前已知1名示威者受傷，54名示威者被捕，警方則稱這起事故總共造成5名警察受傷。警方發言人塔爾杜瓦（Nihal Thalduwa）表示，抗議活動結束後，可倫坡部分地區和郊區實施宵禁，直到另行通知。

拉賈帕克薩不少家人跨足政壇，大哥查馬爾（Chamal）是農業部長，二哥馬欣達（Mahinda）是現任總理，小弟巴茲爾（Basil）是財政部長，侄子納馬爾（Namal）則擔任體育部長。

斯里蘭卡目前正處於獨立以來最嚴重的衰退之中，不僅觀光產業遭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重挫，俄烏戰爭致國際油價飆漲更使狀況雪上加霜；該國嚴重缺乏外彙來支付重要進口商品，如民生物資、能源、藥品等，3月30日起甚至開始實施每天停電10小時的節能措施。

斯里蘭卡經濟面臨嚴重危機，數百名示威者在3月31日試圖闖進總統宅邸，示威演變成衝突事故。（法新社）

斯里蘭卡示威者放火燒車。（法新社）

斯里蘭卡示威者放火燒車。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法