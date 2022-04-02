為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    斯里蘭卡示威者衝總統宅邸54人被捕 總統宣布全國緊急狀態

    斯里蘭卡總統拉賈帕克薩在1日宣告全國進入緊急狀態。（美聯社資料照）

    斯里蘭卡總統拉賈帕克薩在1日宣告全國進入緊急狀態。（美聯社資料照）

    2022/04/02 14:20

    〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡經濟被中國「一帶一路」債務陷阱玩殘，又碰上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）與俄烏戰爭夾擊，嚴重影響人民；民怨化成怒火，數百平民在3月31日上街示威要求總統家族下台，引爆衝突。對此，總統拉賈帕克薩在1日宣告全國進入緊急狀態。

    根據印媒《第一郵報》，在3月31日數百人怒沖總統首都宅邸的示威行動之後，拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在隔日便依據《公共安全條例》宣布全國進入緊急狀態，該條例授予總統制訂、修改和暫停任何法規，以維護公共安全秩序，和鎮壓叛亂騷亂的權利；總統可以依此授權扣押、佔有任何財產，以及搜查任何場所。

    示威行動當日，群眾遭到鎮壓之後不久，首都可倫坡及郊區就宣布宵禁，宵禁在1日上午解除，由緊急狀態取而代之。這起行動一共造成數十平民受傷、24名警察受傷，54名示威者被捕，部分示威者委任律師博佩奇（Nuwan Bopage）表示，有幾人因為受傷正在接受檢查，將在1日出庭。

    這起示威行動沒有特定發起人，示威者訴求拉賈帕克薩一家為斯里蘭卡萎頓的經濟下台負責；示威行動在開始4個多小時候演變成暴力衝突，示威者試圖闖進拉賈帕克薩的宅邸，還有示威者砸車、放火燒車，遭警方以催淚瓦斯、高壓水柱強力鎮壓。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜縣疫情擴大今增6小學生確診 3校停課至4/10
    2022/04/02 12:17

    宜縣疫情擴大今增6小學生確診 3校停課至4/10
    上海新增6311確診 佔中國單日新增病例數3分之2
    2022/04/02 12:03

    上海新增6311確診 佔中國單日新增病例數3分之2

    移民美式慢活別墅 三代同享美好
    斯里蘭卡經濟危機引爆民怨 數百示威者怒闖總統宅邸要求下台
    2022/04/01 13:48

    斯里蘭卡經濟危機引爆民怨 數百示威者怒闖總統宅邸要求下台
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播