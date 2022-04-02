斯里蘭卡示威者衝總統宅邸54人被捕 總統宣布全國緊急狀態

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩在1日宣告全國進入緊急狀態。（美聯社資料照）

2022/04/02 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡經濟被中國「一帶一路」債務陷阱玩殘，又碰上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）與俄烏戰爭夾擊，嚴重影響人民；民怨化成怒火，數百平民在3月31日上街示威要求總統家族下台，引爆衝突。對此，總統拉賈帕克薩在1日宣告全國進入緊急狀態。

根據印媒《第一郵報》，在3月31日數百人怒沖總統首都宅邸的示威行動之後，拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在隔日便依據《公共安全條例》宣布全國進入緊急狀態，該條例授予總統制訂、修改和暫停任何法規，以維護公共安全秩序，和鎮壓叛亂騷亂的權利；總統可以依此授權扣押、佔有任何財產，以及搜查任何場所。

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示威行動當日，群眾遭到鎮壓之後不久，首都可倫坡及郊區就宣布宵禁，宵禁在1日上午解除，由緊急狀態取而代之。這起行動一共造成數十平民受傷、24名警察受傷，54名示威者被捕，部分示威者委任律師博佩奇（Nuwan Bopage）表示，有幾人因為受傷正在接受檢查，將在1日出庭。

這起示威行動沒有特定發起人，示威者訴求拉賈帕克薩一家為斯里蘭卡萎頓的經濟下台負責；示威行動在開始4個多小時候演變成暴力衝突，示威者試圖闖進拉賈帕克薩的宅邸，還有示威者砸車、放火燒車，遭警方以催淚瓦斯、高壓水柱強力鎮壓。

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