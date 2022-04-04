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    俄侵烏西方「大方分享」情資不尋常 另開心理戰場有望傳捷報

    俄羅斯總統普廷。（路透）

    俄羅斯總統普廷。（路透）

    2022/04/04 11:08

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭至今邁入第40天。這段期間以來，美國、英國情報機構「不同尋常」，一直「大方分享」公開戰場上與克里姆林宮內部評估情資，成為不可或缺的要角。官員們也向外媒透露「解密情報」的目的，倫敦大學學院俄羅斯專家蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）則說，俄國政府具高度個人化特性，若有個概念能進入總統普廷（Vladimir Putin）大腦，成果斐然。

    《美聯社》報導，蓋雷歐蒂表示，這場公共情報活動反映了如今我們生活在不同時代，不論是政治上還是國際方面，「這是一場不一樣的戰爭」。

    報導指出，官員們說，透過定期跟華盛頓與倫敦記者開簡報會、英國國防部日更推特等手段，解密一系列情報，除了阻止俄羅斯採取行動、強化西方團結，還要讓普廷知道自己正被監視，並質疑獲悉的戰況，同時替俄軍「壯膽」鼓勵他們告訴普廷真相，也使俄羅斯民眾意識到受騙上當的事實。

    先前有情資指出，俄軍侵烏受挫，但顧問們不敢說實話，導致普廷被誤導。美國官員透露，白宮希望藉由相關情報內容，促使普廷重新考慮他在烏克蘭的選擇，但也有可能進一步孤立普廷，或讓他「加倍奉還」致力恢復自蘇聯解體以來失去的聲望。

    蓋雷歐蒂補充，西方情報機構或許不大知道他們所作的努力，會對普廷造成多大影響，但不妨一試，「因為在這種個人至上的政府體系裡，若有1根線或某一特定想法，『嘟嘟好』進入普廷腦子，那麼這就是非常強大的成果」。

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