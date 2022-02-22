普廷承認烏東2共和國獨立 美英、歐盟皆祭出制裁反制

普廷承認烏東2共和國獨立地位，引起國際震撼。（法新社）

2022/02/22 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄緊繃情勢出現重大發展，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）簽署協議認可烏東頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）的獨立。此消息一出，美國隨即宣布將制裁這兩個分離共和國，歐盟、北約及英國則同聲譴責普廷的決定，歐盟及英國將對此採取制裁措施。

綜合外媒報導，美國白宮表示，總統拜登很快將會發布一項行政命令，即禁止美國個人及企業實體和頓內茨、盧甘斯克進行投資、貿易及融資。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也提到，如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國與盟國機會採取另一項迅速且嚴厲的制裁措施，和此次對兩個分離共和國的制裁是分開的。莎琪強調，美國將持續與包含烏克蘭在內的盟友及合作夥伴討論如何應對俄羅斯持續升級的各項活動。

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歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在一份聯合聲明中指出，俄羅斯此舉公然違反國際法，並表示歐盟將對參與此非法行為的人祭出制裁。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）譴責普廷，強調此舉已破壞烏克蘭的主權及領土完整性，同時也違反俄羅斯曾簽署的《明斯克協議》。

英國首相強森（Boris Johnson）指出，普廷此舉違反國際法，公然侵犯烏克蘭主權及領土完整性，如同「不祥之兆」，他將針對此事和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。英國外交部長特拉斯（Liz Truss）21日表示，英國22日將宣布對俄羅斯實施新制裁措施，藉此回應俄羅斯違反國際法的行徑。

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