美國史上最大規模綁架案！ 他挾持校車綁走26童 如今就要假釋

美國男子伍茲（Frederick Newhall Woods）和2名同夥綁走26名學童和1名校車司機，犯下美國史上最大規模的綁架案，在入獄46年後面臨假釋。（美聯社）

2022/04/03 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕1976年，美國男子伍茲（Frederick Newhall Woods）和同夥理查德與詹姆斯兄弟（Richard and James Schoenfeld），在加州挾持校車綁走26名學童和1名司機，索取500萬美元（約新台幣1.4億元）贖金，幸好人質全數安全逃跑且3名嫌犯盡數落網，但伍茲在入獄46年後如今面臨假釋，讓當年的受害者感到相當恐慌。

據《CNN》報導，這起案件發生在加州喬奇拉（Chowchilla），至今仍是美國最大規模的綁架案。受害人之一的拉本德拉（Lynda Carrejo Labendeira）回憶，當時她就讀小學4年級，車上學童年齡從5歲至14歲都有，孰料3名武裝歹徒突然攔下校車，將大家挾持到一處偏遠的採石場。

請繼續往下閱讀...

據了解，綁架犯命令26名兒童和校車司機愛德華·雷（Edward Ray），依序爬梯子進入事先埋在地下的卡車車廂內，等人質全都進入後便將梯子移除。拉本德拉透露，他們被埋在這副「棺材」裡16小時，許多人無助地哭了起來，年紀比較大的學生見狀便在一旁安慰。

在密閉車廂內，孩子們想上廁所只能使用打了洞的木箱，而加州的高溫開始讓嘔吐物和排泄物異味瀰漫。幸好，校車司機和一些學生想到了逃生方法，那就是趁綁匪睡覺時將車內擺放的床墊疊起來，讓他們站得夠高可以撬開車廂頂部，再挖開上面的泥土並踩在彼此的肩膀上陸續逃出。

幾天之後，伍茲和理查德、詹姆斯兄弟落網，3人最終都被判處27次無期徒刑。拉本德拉原本以為造成她童年噩夢的歹徒終生都會在獄中度過，孰料理查德與詹姆斯分別在2012年、2015年假釋，聽證委員會如今也將審查伍茲的假釋條件。

得知伍茲可能很快就會重獲自由後，拉本德拉感到相當震驚，因為她這46年內總是無法正常入睡且噩夢纏身。另一方面，伍茲在24歲犯案後如今已被關到70歲，他對於自己當年所造成的創傷感到懊悔，但拉本德拉強調這無法彌補受害者數十年來的恐懼。

當時學童們被關進埋在地下的卡車車廂，想上廁所只能使用打了洞的木箱。（美聯社）

卡車車廂埋放處。（美聯社）

埋在地下的卡車車廂事後被吊起。（美聯社）

學童家屬們當時焦急地在警察局等待。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法