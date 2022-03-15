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    荒唐！ 傳有中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒 羅馬尼亞邊境被捕

    烏克蘭自由民主聯盟主席哈里托諾夫指稱，有2名中國公民試圖綁架烏國嬰兒，在羅馬尼亞邊境被捕。（圖翻攝自Arthur Kharytonov推特）

    烏克蘭自由民主聯盟主席哈里托諾夫指稱，有2名中國公民試圖綁架烏國嬰兒，在羅馬尼亞邊境被捕。（圖翻攝自Arthur Kharytonov推特）

    2022/03/15 19:38

    〔即時新聞／綜合報導〕自上月24日開始，烏克蘭遭俄羅斯入侵一直都是國際關注焦點，遭指力挺俄國的中國也是各界關切對象。早前因意淫烏克蘭女性、背地支援俄國面對外界制裁等事引爆爭議的中國，而今又傳出有中國人趁亂綁架烏國嬰兒，再次讓外界輿論爆炸。

    烏克蘭自由民主聯盟（Liberal Democratic League of Ukraine）主席哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）今天（15日）在推特發文，指稱有2名中國公民試圖趁著戰亂綁架烏克蘭嬰兒，之後因為這2人行為可疑，加上無法清楚交代嬰兒從哪來的，在羅馬尼亞邊境被攔下，對此哈里托諾夫痛斥「噁心」！

    這起事件引發網友熱議，不少網友懷疑是人口販賣，也有人認為，因為在烏克蘭代孕合法，嬰兒很可能是中國不孕家庭的代孕嬰兒。目前並不清楚嬰兒是何來歷，但哈里托諾夫透露，嬰兒現在很安全，2名中國人也已被逮捕。

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