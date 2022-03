荒唐！ 傳有中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒 羅馬尼亞邊境被捕

2022/03/15 19:38

〔即時新聞/綜合報導〕自上月24日開始,烏克蘭遭俄羅斯入侵一直都是國際關注焦點,遭指力挺俄國的中國也是各界關切對象。早前因意淫烏克蘭女性、背地支援俄國面對外界制裁等事引爆爭議的中國,而今又傳出有中國人趁亂綁架烏國嬰兒,再次讓外界輿論爆炸。

烏克蘭自由民主聯盟(Liberal Democratic League of Ukraine)主席哈里托諾夫(Arthur Kharytonov)今天(15日)在推特發文,指稱有2名中國公民試圖趁著戰亂綁架烏克蘭嬰兒,之後因為這2人行為可疑,加上無法清楚交代嬰兒從哪來的,在羅馬尼亞邊境被攔下,對此哈里托諾夫痛斥「噁心」!

這起事件引發網友熱議,不少網友懷疑是人口販賣,也有人認為,因為在烏克蘭代孕合法,嬰兒很可能是中國不孕家庭的代孕嬰兒。目前並不清楚嬰兒是何來歷,但哈里托諾夫透露,嬰兒現在很安全,2名中國人也已被逮捕。

Disgusting!



Two citizens of China have tried to kidnap newborn babies from Ukraine under the Russian attack.



They were stoped at the border with Romania. These people arrived to Ukraine not far ago, without any docs of babies. They cann’t explain from where the kids are from. pic.twitter.com/7vGAW6uW51