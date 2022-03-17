烏克蘭再有市長被綁！ 市民齊聚示威 遭俄軍催淚瓦斯驅趕

烏克蘭南部城市斯卡多夫斯克市長雅科列夫，本週三早上傳被俄軍綁架。（圖翻攝自推特）

2022/03/17 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕繼梅利托波爾市（Melitopol）市長費德羅夫（Ivan Fedorov）及第聶伯羅魯德內（Dniprorudne）市長馬特維耶夫（Yevhen Matveyev）之後，烏克蘭再有市長遭俄軍綁架！斯卡多夫斯克市（Skadovsk）週三（16日）就爆發市民示威抗議，要求俄軍放人，遭俄軍施放催淚瓦斯驅趕。

根據《CNN》 報導，已遭俄羅斯聯邦軍隊佔領的烏南城市斯卡多夫斯克，週三在市議會前聚集大批市民示威抗議，要求俄軍釋放被綁架的市長雅科列夫（Alexander Yakolev）。有市民指稱，16日當天早上，雅科列夫與其副手和市議會祕書被俄軍拘留。

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從推特上流傳的影片可以看到，斯卡多夫斯克市民示威過程都很和平，僅以唱歌和喊口號方式抗議。CNN表示，之後俄軍對抗議群眾施放催淚瓦斯，這是上月24日俄軍入侵以來，已知首次以催淚瓦斯驅趕民眾的實例，在此之前，俄軍都是以鳴槍方式嚇阻群眾，之前在烏東新普斯科夫（Novopskov）就傳有一名平民在抗議時腿部中彈。

此前梅利托波爾市市長費德羅夫和第聶伯羅魯德內市長馬特維耶夫也遭俄軍綁架，再次引發各界譴責。之後烏克蘭以交換戰俘的方式，成功讓費德羅夫獲釋，但馬特維耶夫的狀況還未有新進展。

У місті Скадовськ Херсонської області російські військові 16 березня викрали мера Олександра Яковлєва. Люди вийшли на протест.



Пряму трансляцію з місця подій вів активіст Артем Костюченко pic.twitter.com/QQco9z2a76 — Радіо Свобода （@radiosvoboda） March 16, 2022

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