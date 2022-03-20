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    他用假合約騙台商770萬 還曾跨海遙控同夥綁架8歲童

    警方公布陳嫌的犯案手法。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布陳嫌的犯案手法。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/20 17:51

    〔記者王冠仁／台北報導〕用一紙假合約騙走黎姓台商770萬元的陳姓男子，因案潛逃中國將近20年，他在中國期間還曾跨海遙控表弟等親友，策劃一起綁架案並勒贖6千萬元。陳潛逃期間在2020年下半年開始對黎姓台商行騙，但他卻在同年12月忽然返台，警方研判他可能以為自己的案子已過追溯期，不然就是當時中國疫情肆虐，他只好回台「保命」。

    警方指出，47歲陳姓男子是1993年的治平對象，他當時犯下懲治盜匪條例、槍砲、強盜、傷害等案件，他被判刑後卻沒有到案，反而透過管道潛逃至中國；陳在中國期間為了籌措逃亡費用、清償債務，經濟壓力不小。

    2005年職棒爆發簽賭案，當時一名陳嫌認識的李姓組頭因簽賭案爆發後也逃往中國，陳得知李逃來中國、短期內不會回台，他竟將歪腦筋到到李身上，在中國遙控曾姓表弟等4人，策劃綁架李姓組頭的8歲小孩。

    2006年6月，陳要曾姓表弟等4人，前往李姓組頭位在淡水住處外勘查，曾等人詳細掌握李姓孩童作息後，發現他上學都是由傭人陪同。當月20日上午，曾等人趁李童出門上學之際，強行將其押上車，再一路開回另名共犯位於新竹的住處躲藏，同時向其家人要求6千萬贖金。

    不過，曾等人發現被警方盯上，也沒辦法取得贖金，於是2天後將肉票載往八仙樂園附近釋放，但警方陸續逮捕曾等4人，他們分別被判處3年8月至10月不等徒刑。

    警方事後發現全案主謀是躲藏在中國的陳嫌，他忽然在2020年12月返台，但他因為已經被境管，一下飛機就立刻被警方逮捕。面對這起綁架案，陳雖然開庭時否認犯案，但士林地院根據其表弟當時的筆錄、通聯，認定陳就是主謀，將他判處5年徒刑。

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