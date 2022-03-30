為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    李克強：拐賣人口傷天害理 全面清查堅決緝拿

    徐州八孩案引起中國輿論沸騰，民間質疑官方多次改口，人口拐賣問題也浮上檯面。（圖擷自微博）

    徐州八孩案引起中國輿論沸騰，民間質疑官方多次改口，人口拐賣問題也浮上檯面。（圖擷自微博）

    2022/03/30 00:30

    〔中央社〕中國國務院總理李克強今天針對人口拐賣問題批示，拐賣人口「傷天害理」，對涉案犯罪分子要堅決緝拿歸案繩之以法。並全面深入清查拐賣，及時做好被拐者解救關懷安置、回歸家庭社會工作。

    徐州「八孩媽」事件使人口拐賣問題受到中國社會熱議，官方處理方式更引起非議。新華社報導，中國國務院「反拐部際聯席會議」今天在北京舉行視訊會議，會議由中國國務委員兼公安部長趙克志主持，李克強則作出批示，提到上述內容。

    李克強批示，打擊治理拐賣人口事關家庭幸福、社會安寧。各地區、各有關部門要深入推進正在開展的「打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動」，全面深入排查拐賣情況，及時做好被拐人員解救關懷、安置康復、隱私保護、回歸家庭和社會等工作。

    他指出，拐賣人口「傷天害理」，對涉案犯罪分子要堅決緝拿歸案、繩之以法。各級政府要加強組織領導，各有關部門要強化協作配合，擔當作為、壓實責任。對漠視群眾利益的嚴重失職失責行為要嚴肅追責。

    李克強提到，要堅持綜合施策，打防結合、標本兼治，整合各方面資源，健全反拐長效機制，堅決維護婦女兒童合法權益、維護社會正義。

    兼任國務院反拐部際聯席會議總召集人的趙克志則表示，要深入開展打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動，依法「從嚴、從快」懲處拐賣犯罪，確實維護法治權威，形成有力震懾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全球撻伐！中國公民圖夾帶烏克蘭嬰兒離境被捕
    2022/03/16 20:02

    全球撻伐！中國公民圖夾帶烏克蘭嬰兒離境被捕
    不只8孩母！中國駭人悲劇又一樁 疑失蹤女大生被囚慘淪「鐵籠女」
    2022/03/02 15:12

    不只8孩母！中國駭人悲劇又一樁 疑失蹤女大生被囚慘淪「鐵籠女」

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    輿論怒火點出人口拐賣問題 徐州八孩案一次看懂
    2022/02/08 21:06

    輿論怒火點出人口拐賣問題 徐州八孩案一次看懂
    中國徐州「八孩」事件涉事男拍廣告 官媒發文批評卻被刪
    2022/02/07 20:38

    中國徐州「八孩」事件涉事男拍廣告 官媒發文批評卻被刪

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    官媒也看不下去！新華社主管：拐賣婦女比北京冬奧更令人關注
    2022/02/07 07:15

    官媒也看不下去！新華社主管：拐賣婦女比北京冬奧更令人關注
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播