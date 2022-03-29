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    手腳被看透透！ 俄國防部長：主目標是解放烏東

    俄國侵略烏克蘭戰略已開始轉彎，俄防長29日向媒體表示，俄軍主要目標是「解放」頓巴斯（Donbas，烏東兩省合稱）地區，已與普廷開戰所使用的藉口和目標不同。（歐新社）

    俄國侵略烏克蘭戰略已開始轉彎，俄防長29日向媒體表示，俄軍主要目標是「解放」頓巴斯（Donbas，烏東兩省合稱）地區，已與普廷開戰所使用的藉口和目標不同。（歐新社）

    2022/03/29 20:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭超過一個月，烏克蘭官方日前曾指出，俄國久攻不下戰略已開始轉彎，想在烏製造「兩韓局面」。俄防長29日向媒體表示，俄軍主要目標是「解放」頓巴斯（Donbas，烏東兩省合稱）地區，已與普廷開戰所使用的藉口和目標不同。

    據《衛報》報導，俄羅斯侵略烏克蘭久攻不下，烏克蘭國防情報局日前曾指出，俄軍戰略已經轉彎，欲將烏克蘭一分為二製造「兩韓局勢」。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）29日就向俄媒表示，俄軍主要目標是解放頓巴斯地區（Donbas，烏東頓內茨克、盧甘斯克兩省合稱）。

    紹伊古說：「特殊行動的第一階段任務已經達成，烏軍空軍的戰鬥潛力已經大幅降低，我們已經可以開始將專注力和努力投注在主要的目標上面，那就是解放頓巴斯地區。」

    此外，紹伊古也宣稱，烏克蘭空軍及防空系統已「基本上」全滅，俄軍掌握了完全的制空權。

    報導指出，俄羅斯國防部發言人25日也曾採取同樣說法表示，俄軍已經第一階段的軍事行動任務已大致達成，俄國改專注於解放頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）兩地。

    據悉，烏克蘭國防情報局27日也對此指出，俄軍如今已改變戰略，想將烏克蘭一分為二，製造「兩韓局面」。

    俄烏雙方第5輪談判今（29）日下午3時30分已在土耳其伊斯坦堡展開，《金融時報》稍早報導稱，俄軍已有打算在停火協議中刪去當初普廷開戰所開出的「非軍事化」、「去納粹化」、「確保俄語地位」等條件。

    然而，烏國官方也警告，這很有可能只是俄軍想拖延時間、重整戰局所投出的「煙霧彈」。

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