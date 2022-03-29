俄烏伊斯坦堡談判 BBC：和談成功機會渺茫

《英國廣播公司》（BBC）分析，俄烏雙方的討論仍有一段鴻溝，談判成功的機會渺茫。（路透資料照）

2022/03/29 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯、烏克蘭29日將在土耳其伊斯坦堡舉行2週以來的首次面對面談判，首要任務是達成停火協議。不過，英國媒體分析，雙方的討論仍有一段鴻溝，談判成功的機會渺茫。

俄烏會談將於伊斯坦堡時間29日上午10時（台灣時間下午3時）開始，預計會討論烏東地區和克里米亞半島的歸屬問題，會議將由土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）主持。

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《英國廣播公司》（BBC）報導，艾多根27日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）通電話，艾多根一直試圖將土耳其定位成​​關鍵調解國，並在電話中要求克里姆林宮同意停火。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，烏克蘭願意保持中立，意味著烏克蘭不會在軍事上與其他國家結盟，但也強調俄國必須先撤軍，並且需要公投決定。《英國廣播公司》認為，澤倫斯基的要求與俄羅斯存在一段鴻溝。

烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）坦言，新一輪談判不太可能就主要議題取得突破；1名美國國務院高級官員也對談判的進展提出質疑，他稱普廷尚未想妥協結束戰爭。

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