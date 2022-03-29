烏俄第5輪談判15:30冷淡開場 雙方沒握手直接坐下

烏俄第五輪談判在台灣時間今下午3點30分，於土耳其多爾瑪巴赫切宮舉行，會議由土耳其總統艾多根主持。（法新社）

2022/03/29 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯、烏克蘭在土耳其伊斯坦堡舉行2週以來的首次面對面談判，也是開戰後第5輪談判，談判已於當地時間29日10時30分（台灣時間今下午3時30分）開始，首先由雙方代表團團長進行一對一對話。

綜合外媒報導，烏俄第5輪談判在台灣時間今下午3點30分，於土耳其多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahçe Sarayı）舉行，會議將由土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）主持，俄烏雙方代表團的團長首先進行了一對一會談，之後將舉行代表團之間的會議。

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在談判開始前，土耳其總統艾多根受訪時表示，俄總統普廷和烏總統澤倫斯基都是他的「寶貴的朋友」，他向雙方代表團表示，彼此之間都有「合理的擔憂」，但目前已到了要產生「具體談判結果」的時刻。

俄烏談判中間人、俄國億萬富翁阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）也在這次談判的行列，阿布拉莫維奇日前在莫斯科會見了普廷，遞交澤連斯基的手寫便條，其中概述烏克蘭為結束長達一個月的戰爭而考慮和談條件；不過雙方此次談判開局冷淡，有媒體報導雙方代表團碰面時，彼此之間未握手直接坐下。

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