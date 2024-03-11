天理昭昭！10條通詐團首腦住豪宅開名車 遇攻堅跳樓就逮恐殘廢

警方攻堅逮捕孫嫌。（警方提供）

2024/03/11 22:31

〔記者許國楨／台中報導〕新北市孫姓男子是詐團首腦身背10條通緝，逃亡期間使用變造身分因應臨檢或就醫，還利用詐騙所得租豪宅出入以賓士豪車代步，無懼通緝身分持續遙控手下行騙，刑事局中部打擊犯罪中心經逐層溯源鎖定，今年初攻堅時他急從2樓跳下摔傷就逮，雖短暫躲過法律制裁，卻因傷重恐面臨輪椅生涯，逃不過老天爺懲罰。

刑事局中打副大隊長賴英門今天說明案情指出，該大隊第三隊去年底破獲拘禁帳戶人頭集團，循序逮捕第一層取款車手、第二層收水手及第三層車手頭，共計查獲16人到案，清查該集團透過假檢警及假投資方式，向被害人詐騙錢財，至少11人遭詐騙，不法所得高達1.1億元，其中有一名被害人被騙金額甚至達3500萬元。

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中打經抽絲剝繭溯源追查，確認孫姓男子（29歲）是集團幕後主嫌，立即報請新竹地檢署檢察官謝宜修指揮，與新北市、新竹、台中市警方等單位共組專案小組偵辦，除掌握孫男身分與落腳處，也發現孫男與女友藏身新北市林口區一棟高級住宅大樓內，出入以新車要價900萬的賓士AMG GTS雙門跑車代步，十分高調。

經查，孫男因涉及多起詐欺案，遭多縣市院檢發布通緝身背10條通，其中4案已分被判刑4至5年確定，但他為逃避入監執行，逃亡期間以每月2.5萬元，向長相、年齡相仿楊姓男子租用身分，再使用自己照片變造楊男身分證，進而換得健保卡後在就醫、遇臨檢時持用蒙混過關，逃避查緝，藉此逍遙自在過日子，並持續遙控指揮手下成員犯案。

專案小組今年1月底會同維安特警前往孫男租住處攻堅時，孫一聽到破門聲企圖逃逸，趕緊從住處2樓陽台一躍而下，但墜落在大樓中庭花圃摔傷脊椎骨，仍被逮個正著，專案小組同時查扣現金272萬元、賓士、筆電、手機等贓證物，連同孫男等17人訊後依詐欺、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

其中10名涉案人遭檢方聲押獲准，另外6人則獲5萬元交保，孫則因傷勢行動不便，經醫院評估後無法服刑，檢方命責付家屬，待傷勢康復再入監執行，但據了解，孫雖因此短暫躲過法律制裁，但近日出院後卻因傷勢過重，得坐上輪椅恐有殘廢之虞，也印證天理昭昭，歹路不通行的道理。

警方逮捕共犯。（警方提供）

警方查扣孫嫌的賓士雙門跑車。（警方提供）

警方溯源破獲洗錢集團犯案流程圖。（警方提供）

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