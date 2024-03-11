人頭帳戶為禍首 劍青檢改：金管會應力阻詐團享受「普惠金融」

圖為示意照，警方查扣詐團犯罪所得。（資料照）

2024/03/11 10:03

〔記者錢利忠／台北報導〕詐騙集團猖獗，人頭帳戶氾濫為主要禍首。由基層檢察官所組成的團體劍青檢改今指出，許多人賣帳戶或輕率交出提款卡，還附上密碼助詐團收款，事後又辯稱遭騙走帳戶，滋養台灣詐騙沃土；實務上，許多銀行員察覺開戶有異想婉拒，卻在主管機關高舉「普惠金融」大旗下，連帶使詐團充分受惠，呼籲金管會應力挺基層行員勇敢堵詐。

劍青檢改今指出，這些惡意或輕率交出帳戶的高風險人士，即使司法結案後，依然可以大開新帳戶，持續輸送新帳戶給詐團，幾無管制，重複犯案移送。實務上，許多基層行員察覺開戶有異，想婉拒或詳加查核，卻在主管機關高舉「普惠金融」大旗下，自己必須面對申訴報告，只能無奈屈服，甚至有詐團成員惡意斥責鬧事，行員只能道歉了事，一切配合。詐團充分享受「普惠金融」，環境優越，無法無天。

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去年6月，劍青檢改於打詐研討會中指出：「與其事後司法查緝，更應事先聰明治理」，並呼籲：金管會應依據「金融機構洗錢防制辦法」關於「交易監控」、「加強客戶審查」、「婉拒建立業務關係與交易」之各章規定，儘速針對高風險人士建立黑名單，加以列管與限制，提供銀行從業人員明確標準和堅強後盾，勇敢拒絕不正常開戶及異常交易服務。

劍青檢改指出，「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」制定公布，對於曾提供人頭帳戶之黑名單人士進行全面列管，新申請開戶須嚴加查核，舊帳戶轉帳額度也受限制，讓詐團難以一再向這些高風險人士索取使用，新制於今年3月1日施行。

然而，令檢方感到憂心的是，「徒法不足以自行」，新制能否順利實施？劍青檢改表示，這取決於主管機關、銀行公會、銀行管理階層，能否勇敢堅定辦理？面對個案申訴，甚或立委「關心」，能否依然堅定落實，力挺基層銀行員有效落實洗錢防制？期待金管會堅定立場，為我國金融監理和洗錢防制，勇敢踩穩步伐。

所謂「普惠金融」意指，全民都有獲得可靠且具持續性金融商品的服務機會，包括農村、弱勢與微型企業等資源較為欠缺的族群。金管會為鼓勵金融機構為不同族群打造量身訂做的金融商品或服務，近年來積極推動普惠金融相關政策。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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