詐騙140萬要面交 車手竟當攔路虎搶先詐團搶現金

詐騙集團騙120萬，車手竟黑吃黑，搶先詐騙集團想要搶走詐騙的款項，3人錢不但沒搶到，還被苗栗地院分別判刑。（資料照）

2024/03/08 23:39

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕林姓、李姓與梁姓男子因認識身分不詳的詐騙集團成員「佩奇」，以及詐騙集團未成年黃姓少年車手，得知「佩奇」所屬詐騙集團去年10月份以股票申購方式騙取邱姓男子140萬元約定於苗栗縣面交，但林男等人竟突然黑吃黑，於面交時由黃姓少年出手搶奪現金，邱男突然嚇到，拚命護鈔票，林男等人只好望風而逃。後來苗栗警分局獲報逮捕林男等人，苗栗地院法官近期審理後依成年人與少年共同犯結夥三人以上搶奪未遂等罪，判處林男有期徒刑10個月、李男有期徒刑10個月、梁男期徒刑9個月。另外林男與梁男另涉特種文書罪，各判處有期徒刑4個月、3個月得易科罰金。

事發當時，林男等人透過「佩奇」得知邱男被股票申購話術所騙，準備在苗栗縣三義鄉一處停車場面交「投資」款項140萬，約定好透過「佩奇」確認邱男位置後，由黃姓少年出面與邱男面交。

請繼續往下閱讀...

林男等人為避免查緝，先購買油性筆後塗改變造車牌號碼，之後該詐騙集團成員回報邱男將面交現金位置與時間後，林男等人把車輛駛進停車場，之後黃姓少年受林男等人指示，搶先於詐騙集團成員與邱男面交前與邱男見面。

但黃姓少年可能一時心急，直接動手要搶走邱男手中裝有140萬現金包包。

原本一心以為單純可以投資獲利的邱男，見黃男出手搶奪包包舉動，立刻用盡全力拉住包包與黃姓少年拉扯，邱男也在過程中跌倒，就在黃姓少年欲得手之際，邱男大聲呼喊路人求救，黃姓少年只好上車與林男等人逃逸。

苗栗警方後來接到邱男報案，對於詐騙集團面交變成搶劫也相當詫異，調閱相關資料後順利於林男等人於台中市藏身處逮人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法