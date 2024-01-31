美鷹會租店面演交易虛幣 詐6旬退休婦2千萬老本

美鷹會黑幫分子鄭維揚等人為了提高詐騙率，彙整出員工守則及「陌生客戶開發話術」，要求成員熟記。（記者鄭景議攝）

2024/01/31 05:30

四十人受害 財損六千萬

〔記者鄭景議／台北報導〕三十四歲美鷹會黑幫分子鄭維揚等人，透過臉書及IG廣告吸引被害人加入LINE群組，宣稱可代為投資泰達幣，實則隱藏錢包金鑰密碼，掉入假投資廣告陷阱而匯款的民眾，全都「看得到、領不到」，其中一名六十歲婦人就遭詐兩千餘萬元；刑事警察局破獲此一詐團，逮捕十嫌，初估至少四十人受害，財損逾六千萬元，詢後依詐欺及洗錢防制法等罪法辦，有二人遭收押，餘人交保。

虛擬錢包 看得到領不著

警方調查，該詐團特地彙整「陌生客戶開發話術」，要求成員運用這些話術行騙，引誘民眾安裝假投資APP，有人匯錢時，確實將錢拿去買泰達幣，在網頁上秀出虛擬錢包，實際上未將金鑰密碼給投資人，投資人手中的虛擬錢包只能看、不能領，詐團還將泰達幣轉存至其他冷錢包。

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詐團並在台北市和平西路租店面，作為虛擬貨幣實體店，擔任店長的詐團幹部陳男帶投資人來店匯錢，民眾看到有實體店面，深信不疑，紛紛匯錢投資。

刑事局透過「打詐情資研析中心」彙整分析，發現部分虛幣交易流向異常，偵一大隊本月二十三日執行斷「投」專案，搜索及逮捕鄭男等十人；警方搜索時還當場撞見葉姓車手帶著一一六萬元現金回到新北市三重據點，將他上銬帶回，共查扣現金一三一萬元等贓證物，以及美鷹會的「幫派象徵畫」等。

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