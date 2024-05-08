直接聽命於北京愛奇藝 范立達、楊鳴、趙善真二審改判有罪

二審高等法院認定歐銻銻娛樂、斯翠明科技2公司均直接聽命於北京愛奇藝，改判范立達（如圖）、楊鳴各5月徒刑，趙善真判3月，均得易科罰金，全案仍可上訴。

2024/05/08 14:26

〔記者張文川／台北報導〕歐銻銻娛樂、斯翠明科技2公司（均已解散）負責人范立達、趙善真、楊鳴，在台經營OTT TV業務，檢方發現資金來自北京愛奇藝公司並且實質操控，涉違反修正前兩岸人民關係條例之「非法為業務活動罪」；一審士林地院認為無法證明北京愛奇藝對這2公司具實質控制力，判3人無罪；二審高等法院今逆轉宣判，認定2公司均直接聽命於北京愛奇藝，改判范立達、楊鳴各5月徒刑，趙善真判3月，均得易科罰金，全案仍可上訴。

判決指出，2015年10月北京愛奇藝在台設立營業據點「歐銻銻」運作愛奇藝影音平台，後來歐銻銻增資，調查局認為資金來源有異，北京愛奇藝為了消除疑慮，2020年4月指示范立達等人另成立「歐銻銻II」並設立斯翠明科技8公司，由趙善真任掛名負責人，范立達、楊鳴則以顧問身分擔任實際負責人。

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士檢起訴認定范等3人均違反修正前兩岸條例第40條之1「大陸地區營利事業非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」。3人皆否認犯罪，堅稱2公司是北京愛奇藝在台灣的代理商，獨立從事代理業務，是「在做自己的業務生意」，並非替北京愛奇藝工作，雙方僅是代理關係。

士院認為，檢方舉證無法證明北京愛奇藝對2公司具有實質控制力，無從將獨立登記設立的歐銻銻、斯翠明公司，與北京愛奇藝公司畫上等號；縱使北京愛奇藝或香港奇藝，對於歐銻銻、斯翠明的人事、財務或業務經營者有實際控制力，但仍無從認定北京愛奇藝擁有2公司的股權或具實質控制力，判3人無罪。檢方不服，提出上訴。

高等法院依據北京愛奇藝在台子公司的工作計畫書、被告供述，以及北京愛奇藝於歐銻銻成立後，陸續匯入營運資金的事實，認定歐銻銻是北京愛奇藝專為在台從事業務活動而設立，從雙方往來的電子郵件也可知，歐銻銻2公司的人事、預算、業務、財務、組織等，均直接聽命於北京愛奇藝，是北京愛奇藝非法在台從事業務活動的工具，並非授權經銷或代理的關係，不採信辯詞，認定3人犯行明確，今逆轉改判各3月至5月不等徒刑，均得易科罰金；3人領取的薪資不屬犯罪所得，不予宣告沒收或追徵。

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