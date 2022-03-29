搖滾樂抗戰、動物園重開 烏克蘭韌性扭轉局勢

烏克蘭南部濱海大城敖德薩一家爵士酒吧 「Peron #7」的演奏家們在陽台上為戰火下的市民演奏打氣。（法新社）

2022/03/29 19:26

〔中央社〕抗俄戰爭已進入第35天，烏克蘭全民展現的韌性，不但打破俄軍如意算盤，也體現北約憲章第3條「先自助，再互助」精神，成為緊緊拉住歐美國家的道德力量。但專家提醒，北約過度強調韌性可能改變侵略行為，讓平民更危險。

每一週，烏克蘭人都持續對全世界展現他們在戰火下的韌性。從開戰初期的各行各業平民加入國土防衛軍、加入戰時後勤志工、國家運動代表隊艱苦跋涉出境參賽並獲得獎牌，再到俄軍進攻多個城市，砲彈威脅成為日常下，烏克蘭平民還努力試圖找回生活該有的樣子，甚至「苦中作樂」。例如：

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‧ 上週六，烏克蘭南部黑海港市敖德薩（Odessa）的動物園在戰後首度開放，讓孩子們躲在室內避難多日之後，能出外摸摸山羊、放鬆心情。「紐約郵報」（New York Post）報導，這個動物園除了有1600隻來自全球的動物，還有戰爭初期逃離家園民眾所託付的400隻寵物，動物園員工們每天在空襲警報中餵養、安撫動物，甚至還接生了一隻小牛，並以烏軍大量使用的美製反坦克飛彈「標槍（Javelin）」來為這隻小牛命名。

‧ 英國「衛報」（Guardian）報導，烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的清潔隊員們，在這個被轟炸程度可能僅次於馬立波（Mariupol）的受難城市中，仍每天開著垃圾車上街工作，維護他們過去被喻為「清潔之都」的驕傲。

‧ 上週，一支敖德薩居民在沙灘上邊裝沙包、邊聽現場鼓手表演的影片在網路世界瘋傳，片中人們接力裝沙、隨音樂搖擺著把沙包丟上卡車，配著美國名搖滾樂團邦喬飛（Bon jovi）的名曲「這就是我的人生」（It’s My Life）。無情戰火下的幽默解嘲，讓邦喬飛樂團在推特（Twitter）上分享影片並標註「榮耀歸於烏克蘭」。

烏克蘭的強力抵抗成功阻滯了俄軍推進，敖德薩等部分城市的餐廳、娛樂場所正慢慢試圖恢復營業，包括現場演奏的俱樂部也從「夜店」變成趕在晚間宵禁開始前表演完的「午店」。但不可忽視的是，平民百姓攜手構築著防禦工事，仍是烏克蘭人的新日常，他們仍籠罩在戰爭中。

俄羅斯侵入烏克蘭以來，「韌性」一詞便經常出現在國際媒體、政要名人對烏克蘭抗暴的描述中，例如美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就在英國廣播公司（BBC）的專訪中，讚美烏克蘭平民以「超凡的韌性」抵抗俄軍。

芬蘭拉普蘭大學（University of Lapland）國際關係教授，以研究「韌性」著稱的政治哲學專家瑞德（Julian Reid）指出，自從2014年俄國入侵克里米亞後，北約（NATO）就開始對像烏克蘭這樣的非會員國戰略夥伴強調韌性的重要。

瑞德17日在e-IR學術社群發表的評論中說，軍事戰略上對韌性的解釋是指「社會必須自我防衛」，老百姓不能只仰賴國家軍隊來抗敵，他們也有自己的仗要打。

北約作為集體防衛的軍事同盟，多數人都把焦點放在北約憲章第5條，也就是創立各國簽署的「華盛頓條約」第5條：對一個會員國的攻擊視為對全體盟邦的攻擊。但這個條款至今只有在2001年美國「911事件」後的反恐行動中引用過。瑞德分析，對東歐、北歐等擔心俄國野心、期待加入北約的國家而言，更重要的是憲章第3條。

北約憲章第3條原本寫的是成員國在抵抗軍事攻擊時應「持續且有效的自助及互助」，去年6月北約對這條款作了進一步擴充解釋，指出「平民作好準備，是促成盟國集體防衛的關鍵驅動力」。從俄烏戰爭來看，烏克蘭人民展現的韌性，確實有助於美、歐等北約國家持續提供烏克蘭武器，沒有放棄烏克蘭以小抗大的獲勝機會。

但瑞德也提醒歐洲國家，當俄國從這次的失算中得到教訓，也就是體驗到烏克蘭人韌性的強大效應，這可能會讓未來的侵略者，例如俄國下次要侵略周邊小國時，學到要先癱瘓平民社會的抵抗力，包括先摧毀平民意志和民間設施、直接攻擊平民。

「烏克蘭成為測試『韌性』作為一種國防戰略的試驗場。」他強調，韌性不等於安全，當北約愈來愈強調各國本身的韌性，也等於把平民直接置於國防前線。換言之，培養人民的韌性固然重要，但這不能成為政府減輕自己責任的藉口。

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