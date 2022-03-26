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    英化武專家曝普廷最大弱點 籲西方國家採取行動

    俄國總統普廷。（美聯社）

    俄國總統普廷。（美聯社）

    2022/03/26 15:52

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著俄羅斯對烏克蘭戰事拖延超過1個月，外界憂心俄軍可能動用毀滅性武器，以達成軍事目標。英國化武專家布瑞頓－高登（Hamish de Bretton-Gordon）指出，俄國總統普廷現在的「阿基里斯腱」（指最大弱點），就是逐步了解真實戰況、進而產生反抗意志的俄國人民，西方國家務必加強利用。

    英國《每日快報》（Daily Express）26日報導，劍橋大學化武專家兼客座研究員布瑞頓－高登指出，普廷現在最大的弱點就是俄國輿論，隨著俄國人民看到「愈來愈多屍袋」運回國內，他們才終於開始了解烏克蘭的真實戰況，也才會產生起身推翻普廷政權的意志。

    布瑞頓－高登直言，這對西方國家來說是一場「平衡遊戲」（balancing game），「我們能否在自身進一步涉入烏俄戰事前，讓俄國人民了解到底發生什麼事，好促使他們推翻普廷？」他認為，西方國家必須在普廷動用化武甚至核武前設法做到這點。

    烏軍最新指出，開戰1個月來，俄軍死亡人數達1萬5600人，比前蘇聯入侵阿富汗約9年時間的總死亡人數還多。美國統計則顯示，烏軍迄今有2000至4000人死亡。

    布瑞頓－高登目前正在訓練烏克蘭公民如何應對化武攻擊。

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