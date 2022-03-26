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    再傳捷報！ 烏軍收復哈爾科夫東部2城鎮

    俄軍對烏克蘭第二大城哈爾科夫「無差別」砲擊，造成許多平民死傷。（美聯社）

    俄軍對烏克蘭第二大城哈爾科夫「無差別」砲擊，造成許多平民死傷。（美聯社）

    2022/03/26 15:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏克蘭上下一心，全力抵抗侵略者的攻擊，消息指出，烏軍稍早已收復哈爾科夫（Kharkiv）東部郊區的維爾基夫卡（Vilkhivka）和馬拉羅漢（Mala Rohan）兩個城鎮。

    綜合外媒報導，烏克蘭第二大城哈爾科夫日前受到俄羅斯軍隊的「無差別」砲擊，但烏軍沒有放棄反攻，今天傳出好消息，收復了哈爾科夫東部郊區的維爾基夫卡（Vilkhivka）和馬拉羅漢（Mala Rohan）兩個城鎮。

    另外，先前俄羅斯軍方宣稱已完全控制哈爾科夫東南方的伊久姆，但烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄軍在該方向雖重整兵力重新進攻，但遭遇烏軍頑強抵抗，「損失超過50％的官兵，某些部隊已撤回俄羅斯」。

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