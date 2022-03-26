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    詭異？中國7記者共發一篇「2字新聞」 官媒火速駁斥

    《中國民航報》突然發布消息稱「第二個黑匣子已找到」。（圖翻攝自微博）

    《中國民航報》突然發布消息稱「第二個黑匣子已找到」。（圖翻攝自微博）

    2022/03/26 08:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國東方航空MU5735班機21日墜毀於中國廣西，失事客機有兩部黑盒子，23日找到其中一部，至於另一部，中國民航局旗下的《中國民航報》25日突然發布消息稱已尋獲，但隨即被官媒否認，對此民運人士王丹表示：「你是相信記者還是相信中共？」

    25日上午，《中國民航報》突然發布消息稱「第二個黑匣子已找到」，新聞內只有兩個字：「真的」，署名報導這篇新聞的記者總共有7人，另外編輯、校對和審核共3人。

    消息一出後，包括《新華社》等官媒紛紛發文駁斥，強調目前還未找到第二部黑盒子，並要求有關消息將以指揮部新聞發布會為準。

    25日下午，《中國民航報》發出道歉聲明，聲明內寫道，由於工作失誤、核實相關事實不嚴謹，上午發出失實消息，特向讀者鄭重致歉。

    雖然整起事件看似《中國民航報》鬧烏龍，但新聞只有兩個字，而且動用大量記者，讓不少網友懷疑另有實情，紛紛質疑「有沒有一種可能，是找到了但不敢報」。

    民運人士王丹也針對此事件表達看法，他支持媒體一方，認為在很多人都認為中國14億人口全是不敢反抗的奴隸之時，這7位記者展現了良知跟勇氣，王丹認為，這雖然是微小的反抗，但反抗從來是從微小的動作累積起來。

    在官媒否定後，民航報發布道歉啟事。（圖翻攝自微博）

    在官媒否定後，民航報發布道歉啟事。（圖翻攝自微博）

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