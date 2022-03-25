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    俄侵烏啟示 台灣可運用輕便不昂貴武器抗衡中國

    美國軍報星條旗報報導，若中國擬以俄侵烏的模式犯台或爭搶更多南海海域，印太國家可藉由短程飛彈等輕便及不昂貴武器嚇阻中國野心，圖為我國陸軍操練標槍飛彈發射的畫面。（資料照）

    美國軍報星條旗報報導，若中國擬以俄侵烏的模式犯台或爭搶更多南海海域，印太國家可藉由短程飛彈等輕便及不昂貴武器嚇阻中國野心，圖為我國陸軍操練標槍飛彈發射的畫面。（資料照）

    2022/03/25 19:36

    〔中央社〕烏克蘭以美製的刺針、標槍飛彈重創俄羅斯大軍，美國軍報星條旗報報導，俄烏戰爭啟示，若中國擬以俄侵烏的模式犯台或爭搶更多南海海域，印太國家可藉由輕便及不昂貴武器嚇阻中國野心。

    星條旗報（Stars and Stripes）報導，夏威夷大學（University of Hawaii）亞太研究學院（School of Pacific & Asian Studies）教授阿比納萊斯（Patricio Abinales）表示，日後任何與北京有關的軍事衝突可能在海上爆發。

    他說：「眾說紛紜指中國可能藉由在烏克蘭爆發的戰事擬定攻台戰略，並且在南海拓展中國的強權。」

    不過部隊規模及裝備數量都不及侵略方的烏軍，因運用美國及其盟邦提供的像是標槍（Javelin）反坦克飛彈，造成俄軍慘重傷亡。

    阿比納萊斯指出：「我認為雙方（中國及中國的對手國）可能都在分析，易於變換方位的飛彈及武器的運用，如此小國如菲律賓和台灣及強權如中國（在戰場上）可望不分軒輊。」

    美國海軍戰爭學院（U.S. Naval War College）中國海事研究所（China Maritime Studies Institute）教授高德斯坦（Lyle Goldstein）表示，烏軍在戰場上大有斬獲，包括有消息指稱，他們本週擊沉一艘俄羅斯的兩棲攻擊艦，可能會使中國省思。

    報導引述前五角大廈分析師、紐西蘭奧克蘭安全諮詢公司第36平行評估（36th Parallel Assessments）主管布坎南（Paul Buchanan）表示，南海周邊國家如台灣、菲律賓、越南和馬來西亞等，都配備岸置與海基的反艦飛彈。

    以台灣為例，採用美製的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈，菲律賓最近則是與印度敲定一份岸置反艦巡弋飛彈的合約，價值高達3億8500萬美元（約新台幣110億元）。

    華府戰略與預算評估中心（Center for Strategic and Budgetary Assessments）資深研究員范托爾（Jan van Tol）表示，相較於被命中的目標物，反坦克標槍（Javelins）飛彈與反艦飛彈都是價格相對便宜的精準導向武器。

    他說：「配備相對便宜、分散各處且大量的精準導向武器，即可有效震懾，並且若有必要，可成為在陸海疆域的作戰利器。」

    范托爾表示：「藉由部署大量便宜的短程防空飛彈，在陸海疆域的作戰模式可以進一步拓展至對空領域…好比在戰場各處布建刺針（Stinger）飛彈。」

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