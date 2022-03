俄侵烏啟示 台灣可運用輕便不昂貴武器抗衡中國

美國軍報星條旗報報導,若中國擬以俄侵烏的模式犯台或爭搶更多南海海域,印太國家可藉由短程飛彈等輕便及不昂貴武器嚇阻中國野心,圖為我國陸軍操練標槍飛彈發射的畫面。(資料照)

2022/03/25 19:36

〔中央社〕烏克蘭以美製的刺針、標槍飛彈重創俄羅斯大軍,美國軍報星條旗報報導,俄烏戰爭啟示,若中國擬以俄侵烏的模式犯台或爭搶更多南海海域,印太國家可藉由輕便及不昂貴武器嚇阻中國野心。

星條旗報(Stars and Stripes)報導,夏威夷大學(University of Hawaii)亞太研究學院(School of Pacific & Asian Studies)教授阿比納萊斯(Patricio Abinales)表示,日後任何與北京有關的軍事衝突可能在海上爆發。

他說:「眾說紛紜指中國可能藉由在烏克蘭爆發的戰事擬定攻台戰略,並且在南海拓展中國的強權。」

不過部隊規模及裝備數量都不及侵略方的烏軍,因運用美國及其盟邦提供的像是標槍(Javelin)反坦克飛彈,造成俄軍慘重傷亡。

阿比納萊斯指出:「我認為雙方(中國及中國的對手國)可能都在分析,易於變換方位的飛彈及武器的運用,如此小國如菲律賓和台灣及強權如中國(在戰場上)可望不分軒輊。」

美國海軍戰爭學院(U.S. Naval War College)中國海事研究所(China Maritime Studies Institute)教授高德斯坦(Lyle Goldstein)表示,烏軍在戰場上大有斬獲,包括有消息指稱,他們本週擊沉一艘俄羅斯的兩棲攻擊艦,可能會使中國省思。

報導引述前五角大廈分析師、紐西蘭奧克蘭安全諮詢公司第36平行評估(36th Parallel Assessments)主管布坎南(Paul Buchanan)表示,南海周邊國家如台灣、菲律賓、越南和馬來西亞等,都配備岸置與海基的反艦飛彈。

以台灣為例,採用美製的岸置魚叉(Harpoon)反艦飛彈,菲律賓最近則是與印度敲定一份岸置反艦巡弋飛彈的合約,價值高達3億8500萬美元(約新台幣110億元)。

華府戰略與預算評估中心(Center for Strategic and Budgetary Assessments)資深研究員范托爾(Jan van Tol)表示,相較於被命中的目標物,反坦克標槍(Javelins)飛彈與反艦飛彈都是價格相對便宜的精準導向武器。

他說:「配備相對便宜、分散各處且大量的精準導向武器,即可有效震懾,並且若有必要,可成為在陸海疆域的作戰利器。」

范托爾表示:「藉由部署大量便宜的短程防空飛彈,在陸海疆域的作戰模式可以進一步拓展至對空領域…好比在戰場各處布建刺針(Stinger)飛彈。」

