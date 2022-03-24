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    拜登抵NATO峰會！ CNN整理訪歐「5大關鍵問題」一次看！

    俄羅斯入侵烏克蘭戰事滿一個月，美國總統拜登訪問歐洲4天，今（24）日已抵達比利時布魯塞爾，參加北約峰會及歐洲理事會會議，也將出席7國集團（G7）會議。圖為北約領導人大合照。（法新社）

    俄羅斯入侵烏克蘭戰事滿一個月，美國總統拜登訪問歐洲4天，今（24）日已抵達比利時布魯塞爾，參加北約峰會及歐洲理事會會議，也將出席7國集團（G7）會議。圖為北約領導人大合照。（法新社）

    2022/03/24 18:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰事滿一個月，美國總統拜登（Joe Biden）訪問歐洲4天，今（24）日已抵達比利時布魯塞爾，參加北約峰會及歐洲理事會會議，也將出席7國集團（G7）會議。對此，CNN整理拜登訪會面各國領袖的5大關鍵議題。

    一、西方國家將為烏克蘭做什麼？

    美國預計與北約共同發表一系列新對策以對付俄羅斯發動的攻擊，同時北約將在峰會期間批准在匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞和斯洛伐克部署的另外四個戰鬥群，並加強維護網路安全的技術裝備，防範生化及核武的裝備。

    美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）週三指出，拜登將和北約盟國討論「對北約東側兵力進行長期調整」，也將討論如何減少對俄羅斯能源的依賴：「這是G7和歐盟峰會最重要的優先事項。」

    二、拜登將如何領導？

    蘇利文指出，除了商討北約東翼部隊的派遣，還將討論俄羅斯可能動用生化、核武器的應急計畫；美國也在權衡改變其在東歐的軍事態勢。另有美國官員指出，拜登也將對俄國政客、寡頭、300多位以上的俄羅斯議會下議院議員祭出新一波的制裁。

    三、澤倫斯基會出席嗎？

    烏克蘭雖不是北約成員國，但北約領導人的確有討論如何讓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）參與此次峰會。

    澤倫斯基自俄羅斯入侵以來就留在烏國捍衛自己的國家，並常常透過影片或直播發表鼓舞人心的演說，同時他也不斷要求拜登親自訪問基輔，但白宮並未考慮過這個選項。

    四、普廷如何回應西方的統一戰線？

    俄羅斯政府近期多次對北約發出警告，表達俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）對烏克蘭欲加入北約感到憤怒。

    俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日受訪表示，現今目標仍是擺脫烏克蘭的軍事潛力，佔領不是該行動的既定目標，並坦承俄羅斯尚未在烏克蘭達成其軍事目標，宣稱只有遭受「生存威脅」時才會使用核武器。

    五、北約的行動是否有效？

    北約領導人與拜登都說明，俄羅斯入侵行動讓北約比以往任何時候都要更加團結，儘管北約已採取統一的政策回應俄羅斯，但仍未能阻止俄羅斯長達一個月的入侵行動，因此這次的峰會將是一次對北約實力的考驗。

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