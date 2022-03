不懼戰火！ 立陶宛國防部長親訪基輔支持烏克蘭

2022/03/24 10:47

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,烏克蘭不畏強權,上下一心全力抵禦外敵的侵略,許多國家對烏克蘭伸出援手,立陶宛的國防部長也親自造訪烏克蘭首都基輔(Kyiv),親眼見證俄軍的暴行。

烏克蘭國防部長列茲尼柯夫(Oleksii Reznikov)今日上午在推特PO出1張合照,照片中的背景是烏克蘭首都基輔的一隅,與他站在一起的是立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯(Arvydas Anušauskas)。

請繼續往下閱讀...

列茲尼柯夫在推文中表示,「今天有位烏克蘭的朋友來訪,阿努紹斯卡斯親眼見證,基輔從他去年耶誕夜造訪基輔時,與現在的差別。」

Today a great friend of Ukraine @a_anusauskas saw Kyiv with his own eyes. He has something to compare it with, because in December 2021 Arvidas Anashauskas visited another Kyiv - peaceful, on the eve of Christmas. ???????????????????????? https://t.co/RTTCWlyAZq pic.twitter.com/cVEhfnoBk0

Lithuania supports Ukraine not only in words. Personal visit of @a_anusauskas is testament to consistent support of ???????? by ???????? Government & ???????? people. BTW, it was ???????? who gave us the first Stingers. I’m grateful to our friends & partners for their courageous & brave stance! ???????????????????? https://t.co/cv0VpRwokq pic.twitter.com/0YffK08Mh4