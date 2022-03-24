烏北戰略城聯外受阻！烏官方：傑斯納河一座橋樑遭俄軍炸毀

烏國官員們表示，俄軍摧毀了傑斯納河上一座橋樑，切斷了連通北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）至首都基輔（Kyiv）的關鍵道路。（圖擷取自@cgtr推特）

2022/03/24 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭邁入第29天，俄軍持續加大對各城的砲襲力度，力求推進。據烏國官方稍早的說法，俄軍摧毀了傑斯納河（Desna river）上一座橋樑，切斷了連通北部戰略城市切爾尼戈夫（Chernihiv）至首都基輔（Kyiv）的關鍵道路。

據英媒《BBC》報導，烏國官員們表示，俄軍已摧毀聶伯河（Dnieper River）左支流「傑斯納河」上一座重要橋樑，導致切爾尼戈夫市通往基輔的關鍵道路遭到中斷。

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烏克蘭人權申訴專員婕尼索夫（Lyudmyla Denisov）指出，俄軍此次摧毀的橋樑，先前是用來運送人道救援物資，也是協助平民撤離的通道。

婕尼索夫補充，切爾尼戈夫市內缺乏水電、供暖設備服務，幾乎快沒有瓦斯了，基礎設施也已遭俄軍摧毀。

切爾尼戈夫州州長喬斯（Viacheslav Chaus）透過影音聲明指出，官方將持續提供救援物資；此外，打了勝仗後，市內將再興建一座新的聯外橋樑。

另據報導中的圖卡介紹，切爾尼戈夫市距離首都基輔西北方約150公里，市內具有約30萬人口，坐落於通往白俄羅斯的關鍵道路上。

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Так, це ускладнить логістику, але не уб'є її.



І це не змінить суті - росія стане великим гетто, в якому посмоктати китайського хуя буде найбільшою честю. pic.twitter.com/4TSAwfiRbG — Пороблено （@cgtr） March 24, 2022

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