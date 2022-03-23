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    平行時空！親普廷俄媒不只禁寫「侵略」 絕口不提「戰爭」

    俄國親政府媒體聽話不提「侵略」，報導中也絕口不提「戰爭」。圖為俄總統普廷18日出席「統一」（侵略）克里米亞8周年紀念造勢。（歐新社）

    俄國親政府媒體聽話不提「侵略」，報導中也絕口不提「戰爭」。圖為俄總統普廷18日出席「統一」（侵略）克里米亞8周年紀念造勢。（歐新社）

    2022/03/23 22:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭近一個月，《BBC》俄國總編發現，俄國親政府媒體除了聽話不提「侵略」（invasion），報導中也絕口不提「戰爭」（war），意圖建立一個如同二戰「紅軍」（Red Army）迎戰納粹的「平行時空」。

    據《BBC》俄羅斯總編輯羅森伯格（Steve Rosenberg）報導，俄國官方下令禁止國內媒體用「侵略」形容在烏克蘭的軍事行動，俄國親政府媒體報導中連「戰爭」也絕口不提，僅用「基輔附近的戰鬥」、「前線」來形容。

    報導指出，這些親政府的俄媒希望能夠將侵略烏克蘭的行動，塑造為如二戰時期「紅軍」迎戰納粹法西斯、保護祖國的英勇事蹟。這些都是俄羅斯官方意圖為侵烏戰爭塑造一個「平行時空」（alternative reality）的做法。

    然而，俄羅斯獨立媒體《新報》（Novaya Gazeta）主編、諾貝爾和平獎得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）22日已宣布將拍賣去年獲頒贈的諾貝爾獎章，所得全數捐出協助烏克蘭難民。

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