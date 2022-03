平行時空！親普廷俄媒不只禁寫「侵略」 絕口不提「戰爭」

2022/03/23 22:11

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭近一個月,《BBC》俄國總編發現,俄國親政府媒體除了聽話不提「侵略」(invasion),報導中也絕口不提「戰爭」(war),意圖建立一個如同二戰「紅軍」(Red Army)迎戰納粹的「平行時空」。

據《BBC》俄羅斯總編輯羅森伯格(Steve Rosenberg)報導,俄國官方下令禁止國內媒體用「侵略」形容在烏克蘭的軍事行動,俄國親政府媒體報導中連「戰爭」也絕口不提,僅用「基輔附近的戰鬥」、「前線」來形容。

請繼續往下閱讀...

報導指出,這些親政府的俄媒希望能夠將侵略烏克蘭的行動,塑造為如二戰時期「紅軍」迎戰納粹法西斯、保護祖國的英勇事蹟。這些都是俄羅斯官方意圖為侵烏戰爭塑造一個「平行時空」(alternative reality)的做法。

然而,俄羅斯獨立媒體《新報》(Novaya Gazeta)主編、諾貝爾和平獎得主穆拉托夫(Dmitry Muratov)22日已宣布將拍賣去年獲頒贈的諾貝爾獎章,所得全數捐出協助烏克蘭難民。

The Kremlin refuses to call its offensive in Ukraine a war. But today’s Russian papers speak of “battles near Kyiv” & “the front line.” Meanwhile Novaya Gazeta’s chief editor says he will auction off his Nobel peace prize medal to help Ukrainian refugees. #ReadingRussia @BBCNews pic.twitter.com/zYTkXUFL54