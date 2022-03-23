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    緊急峰會將談中國定位 北約秘書長斥中助俄「扯謊兼造假」

    北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg，見圖）今（23）日透露，預計北約各國將在24日峰會上討論中國在俄烏衝突中的定位和角色，並斥責中國在政治上協助俄羅斯「散布謊言及假消息」。（法新社）

    北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg，見圖）今（23）日透露，預計北約各國將在24日峰會上討論中國在俄烏衝突中的定位和角色，並斥責中國在政治上協助俄羅斯「散布謊言及假消息」。（法新社）

    2022/03/23 22:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，北約組織（NATO）24日將召開緊急峰會，秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）今（23）日透露，預計各國將在峰會上討論中國在俄烏衝突中的定位和角色，並斥責中國在政治上協助俄羅斯「散布謊言及假消息」。

    據《BBC》報導，俄羅斯侵略烏克蘭近一個月，北約組織24日為此將召開緊急峰會，北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）今（23）日向媒體表示，他預計各成員國將在峰會上討論中國在這場俄烏衝突中扮演的角色和定位。

    史托騰伯格說，中國透過散布「天大謊言（blatant lies）和假消息」等方式，在政治上不斷給予俄羅斯協助。他也強調，「當獨裁政府已經隨時準備好使用武力的時候，北約成員國所面臨的國防安全環境在根本上是和過去截然不同的」。

    此外，史托騰伯格也指出，俄羅斯必須停止用核武「劍拔弩張」（sabre-rattling）地威脅，並形容俄國相關的要脅十分「危險且不負責任」。

    史托騰伯格向俄羅斯喊話表示：「核子戰爭中沒有人能戰勝，也不應該有人參戰。」

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