罷綠委領銜人秀納粹符號 以色列駐台代表痛斥「極度不恰當」

宋建樑15日晚間戴著象徵納粹的「卐」字臂章赴新北地檢署應訊，還比出納粹軍禮，引起輿論譁然。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/04/16 13:17

〔記者黃靖媗／台北報導〕罷免立委李坤城領銜人宋建樑因「幽靈連署」案被約談，昨（15）日晚間移送新北地檢署複訊時，戴著象徵納粹的「卐」字臂章，拿著希特勒著作「我的奮鬥」，還比納粹敬禮手勢。對此，以色列駐台辦事處今（16）日聲明，強調這些標誌象徵仇恨、種族歧視與極端暴力，使用這些標誌「極度不敬、不恰當」，他們對此表達「深切關切」與「強烈譴責」。

以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）在聲明中表示，她對近日在台灣出現納粹標誌及希特勒著作公開展示一事表達深切關切與強烈譴責。

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游瑪雅指出，這些標誌象徵著仇恨、種族歧視與極端暴力，全球普遍將其視為人類歷史上最黑暗篇章之一的象徵，使用這些標誌不僅在歷史上極度不敬、不恰當，更對曾經遭受納粹暴行的倖存者、他們的後代以及猶太社群造成深深的傷害與冒犯。

她強調，這類行為與台灣珍視的核心價值——民主、包容、人權與相互尊重——嚴重背離，也感謝台灣外交部今天對此事件表達明確立場，並期盼有更多台灣的機構與組織能夠公開譴責納粹標誌的使用。

以色列駐台辦事處希望，透過對猶太大屠殺歷史的更深入理解，能防止類似事件再次發生，並促進建立一個更加尊重與包容的國際社會。

游瑪雅說，她也深受台灣民眾如雪片般湧入的關心訊息所感動，這股支持的浪潮，強而有力地展現了台灣人民的道德信念與對正義的清晰判斷。

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