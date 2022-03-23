天文學里程碑！ 人類發現系外行星突破5000顆

太陽系外的行星，是什麼模樣？此圖顯示了多種可能性。（圖擷取自NASA官網）

2022/03/23 15:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕幾千年來，人們仰望星星，記錄、觀察天文現象，並從中發現其運行模式。如今，在望遠鏡光學（telescope optics）、太空飛行、數位相機和電腦等技術的幫助下，我們得以將對宇宙的了解擴展到太陽系之外，偵測並探究其他恆星周圍的行星。美國航太總署（NASA）21日宣布，NASA的系外行星檔案當天新增65顆系外行星，人類發現的系外行星總數隨之突破5000顆大關。

在迄今為止發現的5000多顆行星中，35%類似於海王星，大小與海王星（半徑2萬4622公里）或天王星（半徑2萬5362公里）相似，可能是主要由比氫和氦更重的氣體組成的冰巨行星（ice giant）或溫度更高。大約31%被稱為「超級地球」，可能由岩石構成，大小從約相當於地球（半徑6378.1公里）到海王星不等，另外30%是氣態巨行星。

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據美國太空網站《Space.com》消息，人類首次確認發現系外行星是在1992年。當時，美國賓州州立大學天文學家沃爾茲幀（Alex Wolszczan）和加拿大天文學家費雷（Dale Frail）在《自然》期刊上公佈了他們的發現。30年來，在太空望遠鏡和衛星的幫助下，科學家發現越來越多系外行星。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管被確認的系外行星已經超過5000顆，但整個銀河系可能有數千億顆行星。目前，人類正處於一個發現系外行星的黃金時代。

未來，新的太空望遠鏡將提高人類發現更多系外行星的能力。去年12月發射的韋伯太空望遠鏡（JWST）能夠透過系外行星的大氣層對行星進行觀測，更深入分析已知的系外行星。天文學家希望在這些系外行星，也能找到適合生命生存的環境。

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