系外行星可能多類地行星 「驗屍」提供證據

2019-10-18 23:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕「系外行星」是今年諾貝爾物理學獎獲獎研究領域，不過科學家向來難以直接觀測這種遠在太空另一端的行星，現在有天文學家轉個彎，分析「白矮星」吞噬行星、小行星後大氣殘存化學物蹤跡，認為系外行星中也許很常見類似地球的行星。

白矮星是燃燒殆盡的恆星外層散去後所留下塌陷的核心，密度極大，但是體積比太陽小很多，其龐大引力會撕碎、吞噬周邊的行星。就像若太陽吞噬水星、地球，吸收其所含化學元素後光譜特性改變，進行這項研究的加州大學洛杉磯分校研究團隊，對白矮星進行光譜分析其大氣中化學物質，了解曾經環繞白矮星運行的行星成分。

這份18日在「科學」（Science）期刊發表的研究報告，主要作者、天文化學家杜爾（Alexandra Doyle）說，「就像驗屍，檢驗它吞噬了些什麼」。

研究人員分析6顆距離地球200到665光年的白矮星光譜，除了預期會有的氫、氦等最輕的化學元素，還發現類似地球有的矽、鎂、碳和氧等較重元素蹤跡，另一個關鍵在於，測量其所含氧化鐵程度，也與地球、火星類似。

不同化學元素會釋放和吸收特定波長輻射，因此觀察恆星的光譜可了解其中成分。通常比氦還重的化學元素，會因白矮星的重力被吸到恆星內，不會留在大氣中。

這項研究顯示，有著類似地球的大氣層、板塊、磁場的類地行星或許並不是難得一見。指導教授、宇宙化學教授楊格（Edward Young）說，「我們提高了有許多類似地球的岩石行星的可能性，而宇宙中有非常多的岩石行星」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法