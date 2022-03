麻布、雜草覆蓋戰車沒有用！ 俄軍偽裝全露餡 陣地也遇襲

2022/03/23 11:46

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍戰車在此次入侵烏克蘭行動中頻遭反戰車飛彈及無人機攻擊,嚐到不小苦果,有消息指出,為避免遭受攻擊,俄軍拿麻布和雜草覆蓋戰車以求偽裝,但依然被烏軍看得清清楚楚,並展開襲擊。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯的資深研究員勞勃.李(Rob Lee)今日在推特分享畫面,可以看見俄羅斯傘兵將麻布覆蓋在戰車上,勞勃.李認為,這是為了避免遭受烏克蘭無人機攻擊,但依然被看得一清二楚。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」則貼出照片,顯示俄羅斯軍方以雜草覆蓋2S3 Akatsiya自走砲,但沒取得成效,陣地依然遭到襲擊,這輛自走砲也和其他被摧毀的軍用卡車一同遺留在該處。

It looks as though Russian paratroopers are using carpets and rags to camouflage their armored vehicles from Ukrainian UAVs. https://t.co/6esF7n9h6R pic.twitter.com/W9gPtvlmFi