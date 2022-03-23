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    麻布、雜草覆蓋戰車沒有用！ 俄軍偽裝全露餡 陣地也遇襲

    俄羅斯軍方以雜草覆蓋2S3 Akatsiya自走砲。（翻攝自推特）

    俄羅斯軍方以雜草覆蓋2S3 Akatsiya自走砲。（翻攝自推特）

    2022/03/23 11:46

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍戰車在此次入侵烏克蘭行動中頻遭反戰車飛彈及無人機攻擊，嚐到不小苦果，有消息指出，為避免遭受攻擊，俄軍拿麻布和雜草覆蓋戰車以求偽裝，但依然被烏軍看得清清楚楚，並展開襲擊。

    美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）今日在推特分享畫面，可以看見俄羅斯傘兵將麻布覆蓋在戰車上，勞勃．李認為，這是為了避免遭受烏克蘭無人機攻擊，但依然被看得一清二楚。

    追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」則貼出照片，顯示俄羅斯軍方以雜草覆蓋2S3 Akatsiya自走砲，但沒取得成效，陣地依然遭到襲擊，這輛自走砲也和其他被摧毀的軍用卡車一同遺留在該處。

    俄軍沒取得成效，陣地依然遭到襲擊。（翻攝自推特）

    俄軍沒取得成效，陣地依然遭到襲擊。（翻攝自推特）

    可以看見俄羅斯傘兵將麻布覆蓋在戰車上，勞勃．李認為，這是為了避免遭受烏克蘭無人機攻擊，但依然被看得一清二楚。（翻攝自推特）

    可以看見俄羅斯傘兵將麻布覆蓋在戰車上，勞勃．李認為，這是為了避免遭受烏克蘭無人機攻擊，但依然被看得一清二楚。（翻攝自推特）

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