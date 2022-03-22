印度麥當勞19歲員工下班跑步回家 艱困卻不放棄震撼千萬網友

印度19歲少年梅拉赫在麥當勞上完班後都會跑10公里回家，電影製片人卡普里原本想載他一程，但在對話中逐漸發現梅拉赫生活艱困卻不放棄的毅力。（圖擷自Vinod Kapri推特）

2022/03/22 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕印度電影製片人卡普里（Vinod Kapri），近日開車行經德里郊區諾伊達時發現1名少年背著背包跑步，好奇駛近詢問之下才知道這名19歲少年叫做梅拉赫（Pradeep Mehra），他在麥當勞上完班都會跑10公里回家，在兩人的對談中逐漸揭露梅拉赫生活艱困卻不放棄的毅力，讓千萬名網友看完後深深感動。

據《BBC》報導，從影片中可以看到，當時梅拉赫跑步速度並不慢，卡普里原本還以為他遇上了什麼困難，因此搖下車窗詢問少年是否要搭便車，不過梅拉赫堅持要自己跑回家，過程中步伐完全沒停下來，大氣也不喘一口，輕鬆地邊跑邊說話。

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卡普里聽完回答後相當疑惑，接連提了幾個問題後，才知道梅拉赫跑步是為了強身健體以便未來加入軍隊，如果搭便車就會影響到鍛鍊時間，之所以不在早上跑是因為他要工作和煮飯。

卡普里在交談中得知梅拉赫的父母住在老家北阿坎德邦，而且母親住院了由父親負責照顧，他自己則和哥哥住在諾伊達。卡普里在了解少年的狀況後似乎對他印象很好，提議要不要一起吃個晚餐，不過被梅拉赫拒絕了，因為他要回家幫上晚班的哥哥煮晚餐。

由於卡普里將兩人的交談過程中拍下來了，因此他對梅拉赫表示這段影片絕對會在網路上瘋傳，沒想到少年聽到後只是靦腆一笑，直說根本不會有人認識自己，就算瘋傳也沒關係，因為他並沒有做任何壞事。

卡普里事後將影片PO到推特，到現在為止已累計1016萬人次觀看，無數網友都被梅拉赫的堅持和毅力深深撼動，高呼「世界會認識你的！」

同時，德里副首席部長西索迪亞（Manish Sisodia，首席部長為印度官銜之一，是由地方議會選出的行政首長）也深受感動，坦言「在這個孩子的熱情和奉獻精神面前，公務員和政客都會感到渺小。」

另外，印度退役將軍杜阿（Satish Dua）透露，他已和陸軍高官討論了梅拉赫的訓練方式，在野的社會黨（Samajwadi）則著手準備為梅拉赫的教育費用和其母親的醫療費提供資金。

相關影片請見︰

This is PURE GOLD❤️❤️



नोएडा की सड़क पर कल रात 12 बजे मुझे ये लड़का कंधे पर बैग टांगें बहुत तेज़ दौड़ता नज़र आया



मैंने सोचा

किसी परेशानी में होगा , लिफ़्ट देनी चाहिए



बार बार लिफ़्ट का ऑफ़र किया पर इसने मना कर दिया



वजह सुनेंगे तो आपको इस बच्चे से प्यार हो जाएगा ❤️???? pic.twitter.com/kjBcLS5CQu — Vinod Kapri （@vinodkapri） March 20, 2022

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