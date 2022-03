兒被騙上戰場、部隊遭滅僅10人活著 俄母親嗆普廷「還我兒子」

2022/03/18 17:57

〔即時新聞/綜合報導〕俄國入侵烏克蘭遭全球撻伐制裁,俄國境內也持續有反戰示威抗議出現,一名傷心的俄羅斯母親近日參與莫斯科反戰活動時,向美媒控訴自己的兒子無故被送上戰場,透露兒子所屬部隊只剩下10人活著,至今已有10天聯絡不上兒子,她也怒嗆俄國總統普廷趕快停戰:「還我兒子!他只是個孩子啊!」

美國廣播公司記者朗曼(James Longman)17日在推特PO出一名俄羅斯母親參加反戰示威受訪的影片,這名母親難過地說,她年僅22歲的兒子日前被告知要參加演習後,就被派至烏克蘭一處「熱點」(hot spot),自己已有10天無法連絡上兒子,現在也不知兒子是生是死。

該名母親透露,自己聽到消息,她兒子所屬的部隊單位幾乎全團被滅,只剩10人活著,但並未提及兒子所屬軍團的總人數有多少。

該名母親也拿出手機秀出兒子穿軍服的照片,表示這名被送上戰場的大男孩就是他的兒子,並怒嗆總統普廷趕快停止戰爭殺戮:「他只是一個男孩,就只是一個孩子,但他如今卻在打仗,這是為了什麼?」、「還我兒子!他只是個孩子啊!」

朗曼則提及,這名母親在受訪途中其實很緊張,因為旁邊都有警察在盯哨,且警方看到她接受採訪並嗆普廷,已經準備要來逮捕她,最後她也只能倉皇逃離現場。

You rarely hear from mothers of Russian soldiers. This lady came up to us at an anti-war protest in Moscow, desperate for the safety of her 22 yr old son. She told us there were only 10 men left in his regiment. If there are voices Putin fears, it’s these pic.twitter.com/CNAY3gK0uj