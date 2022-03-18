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    兒被騙上戰場、部隊遭滅僅10人活著 俄母親嗆普廷「還我兒子」

    一名俄羅斯母親近日參與莫斯科反戰活動時，向美媒控訴自己22歲的兒子被送上戰場，透露兒子所屬部隊只剩下10人活著，至今已有10天聯絡不上兒子。（圖取自James Longman推特）

    一名俄羅斯母親近日參與莫斯科反戰活動時，向美媒控訴自己22歲的兒子被送上戰場，透露兒子所屬部隊只剩下10人活著，至今已有10天聯絡不上兒子。（圖取自James Longman推特）

    2022/03/18 17:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國入侵烏克蘭遭全球撻伐制裁，俄國境內也持續有反戰示威抗議出現，一名傷心的俄羅斯母親近日參與莫斯科反戰活動時，向美媒控訴自己的兒子無故被送上戰場，透露兒子所屬部隊只剩下10人活著，至今已有10天聯絡不上兒子，她也怒嗆俄國總統普廷趕快停戰：「還我兒子！他只是個孩子啊！」

    美國廣播公司記者朗曼（James Longman）17日在推特PO出一名俄羅斯母親參加反戰示威受訪的影片，這名母親難過地說，她年僅22歲的兒子日前被告知要參加演習後，就被派至烏克蘭一處「熱點」（hot spot），自己已有10天無法連絡上兒子，現在也不知兒子是生是死。

    該名母親透露，自己聽到消息，她兒子所屬的部隊單位幾乎全團被滅，只剩10人活著，但並未提及兒子所屬軍團的總人數有多少。

    該名母親也拿出手機秀出兒子穿軍服的照片，表示這名被送上戰場的大男孩就是他的兒子，並怒嗆總統普廷趕快停止戰爭殺戮：「他只是一個男孩，就只是一個孩子，但他如今卻在打仗，這是為了什麼？」、「還我兒子！他只是個孩子啊！」

    朗曼則提及，這名母親在受訪途中其實很緊張，因為旁邊都有警察在盯哨，且警方看到她接受採訪並嗆普廷，已經準備要來逮捕她，最後她也只能倉皇逃離現場。

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