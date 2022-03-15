俄軍狂掉寶！ 一張圖看懂烏克蘭裝甲車輛「越打越多」

有國外網友製作俄侵烏至今兩方裝甲車輛增減的圖表，可見進入三月份後，烏軍開始進入數量淨增加的階段。（圖取自Reddit）

2022/03/15 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，在後勤屢現缺失及烏軍奮力抵抗下，戰損慘重，有國外網友製作俄侵烏至今兩方裝甲車輛增減的圖表，可見進入三月份後，烏軍開始進入數量淨增加的階段。

在俄羅斯入侵烏克蘭前，與俄羅斯龐大的軍火庫相比，烏軍的武器裝備是遠遠落後，大多數是前蘇聯時代留下的，但隨著烏國軍民奮力抵抗俄軍，不僅讓俄軍難以攻城掠地，還在幾處戰鬥中擄獲俄軍武器裝備，包括多款槍枝、砲彈、裝甲車輛、無人偵察機等。

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就有國外網友根據記錄烏俄戰損網站「Oryx」，製作雙方裝甲車輛增減的圖表並PO在論壇Reddit，圖表中可見紅色是俄羅斯、藍色是烏克蘭，上方是俄方和烏方的戰車、步戰車和裝甲運兵車損失數量變化；下方則是用擄獲數量減去自身損失的「淨增減」。

圖中可見，俄羅斯發動軍事入侵烏克蘭的前幾天，烏軍的裝甲車輛戰損和俄軍差不多，但進入三月份後，雙方的損失數量開始拉大，烏軍又因擄獲不少俄軍的裝甲車輛，開始進入數量淨增加的階段。

台灣網友看完圖表後紛紛笑說「越打越多車」、「越打裝越多」、「運輸大隊長普廷的稱號真的不是假的」、「烏軍裝甲真的很會藏」、「遊戲裡的武裝農民 武裝自耕農都是真的」。

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