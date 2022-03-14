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    他駕軍機轟家鄉！ 烏克蘭媽媽落淚道歉：沒把兒子教好

    烏克蘭媽媽看到身為俄軍的兒子開軍機轟炸家鄉，含淚拍片向烏國人民致歉，直言自己沒把兒子教好，對兒子的行為「感到悲痛和羞愧」。（圖取自推特）

    烏克蘭媽媽看到身為俄軍的兒子開軍機轟炸家鄉，含淚拍片向烏國人民致歉，直言自己沒把兒子教好，對兒子的行為「感到悲痛和羞愧」。（圖取自推特）

    2022/03/14 21:59

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄軍入侵，烏軍日前擊落一架俄國軍機，並俘虜機上的飛行員阿列克西（Aleksey Golovensky），他的母親是烏克蘭人。俘虜影片公開後，阿列克西的母親艾琳娜（Elena Golovenskaya）隨即含淚拍片向烏國人民致歉，責怪自己沒把兒子教好，「感到悲痛和羞愧」。

    綜合外媒報導，阿列克西5日駕駛軍機在烏克蘭東南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）執行偵察任務時，被烏克蘭軍方擊落並遭到俘虜。阿列克西被俘的影片在社群媒體上曝光後，他的母親艾琳娜看到後心情相當沮喪，事後透過烏克蘭軍方發布一段影片，向烏克蘭全國人民道歉。

    艾琳娜在影片中哽咽地坦言，兒子是俄國海軍航空兵飛行員，部署在克里米亞的薩基市（Saky），日前接獲俄國命令，要飛往尼古拉耶夫執行空襲任務，她也是直到媒體報導才知道兒子已經被俘虜。

    艾琳娜難過地說，她難以理解為何兒子能夠履行俄軍轟炸烏克蘭的命令：「我必須向烏克蘭人道歉，為我兒子和我自己道歉，我無法培養出一個正常、有價值的人。」對於兒子的行為「感到悲痛和羞愧」，但看到阿列克西被俘虜、而不是戰死，艾琳娜也感謝上帝讓兒子活了下來。

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