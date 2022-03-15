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    運輸大隊長普廷！ 烏軍秀照片感謝俄軍免費贈火砲與彈藥

    烏軍今發文「感謝」俄軍免費提供火砲與彈藥，讓網友笑說，真的可以授予俄羅斯總統普廷「運輸大隊長」的稱號。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

    烏軍今發文「感謝」俄軍免費提供火砲與彈藥，讓網友笑說，真的可以授予俄羅斯總統普廷「運輸大隊長」的稱號。（圖取自烏克蘭武裝部隊推特）

    2022/03/15 21:24

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄羅斯的入侵，讓俄軍難以攻城掠地，還在幾處戰鬥中擄獲俄軍武器裝備，今烏軍又發文「感謝」俄軍免費提供火砲與彈藥，讓網友笑說，真的可以授予俄羅斯總統普廷「運輸大隊長」的稱號。

    烏克蘭武裝部隊今（15）日下午在推特PO出4張照片，稱「感謝」俄軍又免費贈送大量火砲、彈藥與武器，讓烏克蘭軍方直接接收，圖中可見整批122mm D-30榴炮與彈藥堆，藥包與彈頭一應俱全。

    網友見狀紛紛說「真的可以授與普廷新稱號了：東歐運輸大隊長」、「俄羅斯真的是最大彈藥支援國沿路噴裝備」、「整個陣地放棄掉的意思嗎？」、「砲彈的信管都裝好了!」、「怎麼覺得他們的軍隊有點搞笑的感覺」、「一路掉裝備...真的是」。

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