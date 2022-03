俄軍佔領刻松機場反成「空襲標靶」 損失慘重影片曝光

2022/03/17 00:55

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯軍隊全面佔領烏克蘭南部黑海沿岸城市刻松(Kherson),大批補給軍車及戰鬥直升機進駐刻松機場,卻反而成為烏克蘭空軍空襲標靶,俄軍慘遭轟炸損失慘重,機場內慘況影片在網路瘋傳。

烏克蘭軍方透露,他們週二夜間起在首都基輔和刻松發動反擊,週三持續空襲,目的在迎頭痛擊俄軍,而不是奪回失土。

請繼續往下閱讀...

週二的衛星照片顯示,刻松機場濃濃黑煙衝天,烏克蘭軍方奇襲轟炸,主要目標就是甕中捉鱉,摧毀俄軍部署在機場直升機。網路流傳的開車巡視畫面顯示,許多補給軍卡還冒著雄雄烈火,約14輛全毀,另有8輛受損。影片中也可看到好幾架俄軍直升機,影片中的人說,這幾架損傷難以評估,但應該還堪用。

#Ukraine: Footage has emerged of the aftermath of UA indirect fire against #Kherson Airport; approx. 14 supply trucks destroyed, 8 damaged.



Note the presence of a few helicopters; the speaker indicates they are OK but evaluating frag damage from this range is very difficult. pic.twitter.com/iUfRih0CLZ