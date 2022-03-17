俄軍佔領刻松機場反成「空襲標靶」 損失慘重影片曝光

衛星照片顯示，俄羅斯軍隊佔領烏克蘭南部刻松機場和軍事基地，部署直升機和補給軍卡，反成烏克蘭空軍空襲標靶，黑煙衝天。（美聯社）

2022/03/17 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊全面佔領烏克蘭南部黑海沿岸城市刻松（Kherson），大批補給軍車及戰鬥直升機進駐刻松機場，卻反而成為烏克蘭空軍空襲標靶，俄軍慘遭轟炸損失慘重，機場內慘況影片在網路瘋傳。

烏克蘭軍方透露，他們週二夜間起在首都基輔和刻松發動反擊，週三持續空襲，目的在迎頭痛擊俄軍，而不是奪回失土。

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週二的衛星照片顯示，刻松機場濃濃黑煙衝天，烏克蘭軍方奇襲轟炸，主要目標就是甕中捉鱉，摧毀俄軍部署在機場直升機。網路流傳的開車巡視畫面顯示，許多補給軍卡還冒著雄雄烈火，約14輛全毀，另有8輛受損。影片中也可看到好幾架俄軍直升機，影片中的人說，這幾架損傷難以評估，但應該還堪用。

#Ukraine: Footage has emerged of the aftermath of UA indirect fire against #Kherson Airport; approx. 14 supply trucks destroyed, 8 damaged.



Note the presence of a few helicopters; the speaker indicates they are OK but evaluating frag damage from this range is very difficult. pic.twitter.com/iUfRih0CLZ — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） March 16, 2022

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