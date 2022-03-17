為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    電視台抗議獲釋 俄國官媒女編輯：睜大眼睛看清戰爭宣傳

    俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）14日闖進攝影棚高舉反戰標語，被捕後歷經14小時審訊才獲釋。（法新社）

    俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）14日闖進攝影棚高舉反戰標語，被捕後歷經14小時審訊才獲釋。（法新社）

    2022/03/17 00:19

    〔中央社〕俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃闖進攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭，她獲釋後接受路透社訪問表示，擔心自己安全，但希望抗議能讓俄羅斯人睜大眼看清宣傳。

    奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）14日傍晚闖入俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）正在直播新聞的攝影棚，手持標語並高呼反戰口號，隨後被捕。獲釋後她首次接受電視採訪，表示沒有逃離俄羅斯的打算，也希望自己不致面臨刑事指控。

    她告訴路透社：「我相信自己做的事，但我現在瞭解自己所必須處理的問題很大，當然，我極度擔心自己的安全。」

    「我完全不覺得自己是個英雄…您知道的，我真心希望這樣的犧牲沒有白費，人們會睜開眼睛。」

    在克里姆林宮譴責她的抗議是「流氓行為」（hooliganism）後數小時，她被罰款3萬盧布（約新台幣8000元）。

    路透社已向俄羅斯內政部提交一份書面請求，詢問能否進一步評論她的案子，以及此案的法律程序是否已經結束。

    奧斯雅尼可娃告訴路透社，她不僅要抗議這場戰爭，還想直接向俄羅斯人傳達一個信息：「不要像殭屍一樣；不要聽信這種宣傳；學習如何分析訊息；學習如何找出其它訊息來源，而不是只有俄羅斯國營電視台。」

    俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）14日傍晚闖進攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭，隨後被捕。（法新社）

    俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）14日傍晚闖進攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭，隨後被捕。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄官媒編輯反戰遭訊問逾14小時 恐被控散布假新聞關15年
    2022/03/16 07:16

    俄官媒編輯反戰遭訊問逾14小時 恐被控散布假新聞關15年
    俄官媒失蹤反戰員工找到了！ 律師PO合照曝「在莫斯科法庭」受審
    2022/03/15 23:45

    俄官媒失蹤反戰員工找到了！ 律師PO合照曝「在莫斯科法庭」受審

    美國醫學證實 逆齡基因關鍵就在這！
    俄官媒反戰勇士被曝「忍很久了」 聯合國籲俄尊重言論自由
    2022/03/15 23:08

    俄官媒反戰勇士被曝「忍很久了」 聯合國籲俄尊重言論自由
    俄電視台女編輯持反戰標語闖新聞直播 澤倫斯基致敬
    2022/03/15 10:20

    俄電視台女編輯持反戰標語闖新聞直播 澤倫斯基致敬

    住宅這樣選 買房負擔可減輕
    俄官媒編輯倒戈 闖入新聞直播高舉反戰標語
    2022/03/15 07:24

    俄官媒編輯倒戈 闖入新聞直播高舉反戰標語
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播